По 18 килограмм консервов и сухих продуктов! Малообеспеченные нарвитяне получат помощь от Евросоюза

Дата публикации: Сегодня, 13:40 Просмотрено: 352

На этой и следующей неделе представители более чем 300 нарвских семей, 504 жителя города Нарва, в рамках Европомощи получат продуктовые наборы. Право на данный вид помощи имеют люди, получившие прожиточное пособие от государства в январе и феврале 2020 года, сообщает narva.ee.

Фото: prospekt.ee

Продуктовый банк в сотрудничестве с Министерством cоциальных дел и Департаментом социальной помощи г. Нарва будет распределять продуктовую помощь Евросоюза. В Нарве выдачей продуктовой помощи занимается Армия Спасения (представитель Михаил Баглай и волонтеры). Продовольственная помощь выдаётся в наборе сухих продуктов и консервов в упакованном виде весом 18 кг. Выдача продуктов организована в сотрудничестве с Нарвской городской управой.

В связи с чрезвычайной ситуацией с COVID-19, Продуктовый банк получил от Нарвской городской управы 400 масок для обеспечения безопасности волонтеров. Маски городской управе предоставила полиция. По словам представителя Армии Спасения Михаила Баглай: «Это замечательный пример сотрудничества в чрезвычайной ситуации Продуктового банка ,городской управы и полиции. Вместе мы справимся!».

Надо сказать, что в рамках такого сотрудничества также еженедельно 25 нарвских семей получают помощь в виде продуктовых наборов по другим программам Продуктового банка. На настоящий момент в условиях чрезвычайного положения эта помощь является очень существенной для многих семей, попавших в трудное положение. При получении продуктовой помощи обязательно соблюдаются меры безопасности и правила поведения в условиях чрезвычайной ситуации.



