Руководитель нарвского промпарка Nakro о текущем кризисе: из более чем 40 предприятий пока закрылось только одно, оставив 40 человек без работы

Дата публикации: Сегодня, 12:40 Просмотрено: 721

Руководителя промпарка Nakro Александра Брокка наш звонок застал за изучением счетов от поставщиков. Их было как обычно немало, но теперь это не просто дежурная операция — поставить на документе подпись, но и тщательное обдумывание, как эти счета оплатить.

Коллаж: prospekt.ee

Александр Брокк считает, что сегодняшняя ситуация в мировой экономике — это очередной экономический кризис, коронавирус его подтолкнул, а затем и усугубил. Поэтому антикризисные меры на АО Nakro начали вводиться, как только правительство Эстонии объявило о закрытии границ: для предприятия этот запрет означал серьезные трудности со сбытом.

- Заказчики и потенциальные покупатели нашей продукции попасть в Нарву сейчас не могут. Кроме того, кожевенная продукция относится к категории необязательных, поэтому работать на склад и ждать, когда экономическая жизнь в стране и мире наладится, - не наш вариант, - говорит Александр Брокк.

В технологическом звене АО Nakro работу, таким образом, уже несколько недель назад приостановили, 75 процентов работников отправили по домам. Остатки заказов выполнялись до 1 апреля, и теперь «технологов» на заводе не встретишь. Но жизнь, тем не менее, на Nakro продолжается: трудятся строительная и ремонтная бригады, продолжает работать отдел маркетинга, механики. И — что самое отрадное — ведется демонтаж старого и монтаж нового оборудования: в прошлом году завод приобрел в Италии комплект современной дорогостоящей техники.

Александр Брокк говорит, что на Nakro не сократили ни одного человека: предприятие дорожит своими кадрами. Отправили в вынужденные отпуска, которые, как и положено, оплачивает предприятие. Такой позиции руководство предприятия придерживалось еще в марте, когда приходилось полагаться только на себя, и тем более сейчас, когда предприятиям обещана помощь государства. «Уже в начале марта было понятно, что коронавирус доберется и до Нарвы, поэтому приостановить работу в цехах было важно также для безопасности наших работников», - оглядываясь назад, говорит директор кожзавода.

В целом же промпарк, на территории которого действует около 4-х десятков предприятий, пока понес только одну потерю: закрылось производство текстильных изделий для кроватей, филиал вильяндиской фирмы «Delux». Полторы недели назад в швейный цех приехало руководство материнской компании и объявило, что производство ликвидируется, работники, около 40 человек, считаются уволенными.

В то же время у руководства промпарка имеется договоренность с компанией из Скандинавии о переводе ее производства в Нарву, на территорию АО «Nakro», это новые 40-50 рабочих мест. Проект стартует, как только откроются границы.

Понимая, в сколь сложных условиях оказались арендаторы промпарка, для находящихся в особо тяжелой ситуации Александр Брокк на 30 процентов снизил арендную плату. На этом фоне его возмущение вызывает поведение одного из поставщиков услуг для промпарка: с 1 апреля фирма OÜ Ekovir, занимающаяся вывозкой мусора, повысила свои расценки на 20 процентов. «И это при том, что на данный момент подешевело топливо, газ, обещает поддержку государство… На какой планете живет Ekovir?”, - удивляется предприниматель.

Нынешний экономический кризис за время директорства Александра Брокка - уже третий по счету. «Насколько серьезные последствия все это будет иметь, сказать трудно, - рассуждает он. - Если говорить о нашем предприятии, то на плаву удержаться мы сможем. Как только кризис пойдет на спад, работу возобновим. А вот что может быть безвозвратно утеряно для всех нас — могут сильно поредеть ряды наиболее опытных бизнесменов страны. Они ведь не утопают в изобилии, как склонны считать люди несведущие, а постоянно «живут в долг», находясь под тяжестью кредитов. Очень симптоматично в этом смысле, что уже началось производство против недавно отстроенного в Таллинне торгового гиганта — Т1, ходатайствует о санации действовавший более 20 лет универмаг Stokmann”.

Кризис, вызванный коронавирусом, может растянуться во времени, и мы придем к тому, что деньги закончатся и у производства, и у торговли, и у населения, опасается А. Брокк. Повлиять на его масштаб мы можем своим ответственным поведением, пример которого всему миру показал Китай.

Татьяна Завьялова



