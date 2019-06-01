Промпарк на Кренгольме в условиях чрезвычайного положения: арендаторы пока не уходят. «Конечно, мы идем навстречу фирмам»

Город / В центре вниманияПромпарк на Кренгольме в условиях чрезвычайного положения: арендаторы пока не уходят. «Конечно, мы идем навстречу фирмам»
Дата публикации: Сегодня, 10:22 Просмотрено: 239
Как известно, территорией и зданиями бывшей Кренгольмской мануфактуры cегодня владеет шведская компания NarvaGate OÜ, связанная с акционерами BorasWäfveri AB.
По словам исполнительного директора компанииNarvaGate OÜ ЯанусаМикка, после закрытия Кренгольмской мануфактуры на фабриках, построенных незадолго до банкротства предприятия, разместились различные арендаторы, сегодня их около 60. Это небольшие фирмы, работающие с текстилем, представлены также металлообработка и другие сферы деятельности.
- На сегодняшний день еще никто не отказался от аренды, - говорит ЯанусМикк. – Но некоторые попросили ее снизить, некоторые попросили «арендный» отпуск. Конечно, мы идем навстречу фирмам, потому что мы вместе должны пережить эти трудные времена и выстоять. У самой фирмы NarvaGate 6 работников, которые занимаются тем, что поддерживают в надлежащем состоянии здания, территорию, канализацию и проч.. Кризис не кризис, а они должны функционировать. Все наши сотрудники работают.
Нарвская арт-резиденция на Йоала, 18 на карантине. Мы только что закончили в здании ремонт очередных площадей, и в марте должны были приехать новые резиденты, но коронавирус спутал все планы. Ждем окончания пандемии.
На нашей территории за зданиемпо ул. Йоала, 20 (где раньше располагался главный офис Кренгольмской мануфактуры) - открыт пункт мобильного тестирования на коронавирус (большая палатка). Мы предложили медицинским работникам пункта использовать наше здание в их личных целях – там можно перекусить в нормальных условиях, можно воспользоваться туалетными комнатами. У медиков должен быть хоть какой-то комфорт. Конечно, никакой платы за аренду мы не берем.
- А что с планами строительства музея текстиля, который собирались создать в бывших хлопковых складах на территории Кренгольма? - также поинтересовались мы у Яануса Микка.
- Музей текстиля не является проектом NarvaGate OÜ. Мы ответственны только за строительство инфраструктуры, но не самого музея. Все идет по плану.