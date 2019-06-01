Промпарк на Кренгольме в условиях чрезвычайного положения: арендаторы пока не уходят. «Конечно, мы идем навстречу фирмам»

Дата публикации: Сегодня, 10:22 Просмотрено: 239

Как известно, территорией и зданиями бывшей Кренгольмской мануфактуры cегодня владеет шведская компания NarvaGate OÜ, связанная с акционерами BorasWäfveri AB.

Фото: prospekt.ee

По словам исполнительного директора компанииNarvaGate OÜ ЯанусаМикка, после закрытия Кренгольмской мануфактуры на фабриках, построенных незадолго до банкротства предприятия, разместились различные арендаторы, сегодня их около 60. Это небольшие фирмы, работающие с текстилем, представлены также металлообработка и другие сферы деятельности.

- На сегодняшний день еще никто не отказался от аренды, - говорит ЯанусМикк. – Но некоторые попросили ее снизить, некоторые попросили «арендный» отпуск. Конечно, мы идем навстречу фирмам, потому что мы вместе должны пережить эти трудные времена и выстоять. У самой фирмы NarvaGate 6 работников, которые занимаются тем, что поддерживают в надлежащем состоянии здания, территорию, канализацию и проч.. Кризис не кризис, а они должны функционировать. Все наши сотрудники работают.

Нарвская арт-резиденция на Йоала, 18 на карантине. Мы только что закончили в здании ремонт очередных площадей, и в марте должны были приехать новые резиденты, но коронавирус спутал все планы. Ждем окончания пандемии.

На нашей территории за зданиемпо ул. Йоала, 20 (где раньше располагался главный офис Кренгольмской мануфактуры) - открыт пункт мобильного тестирования на коронавирус (большая палатка). Мы предложили медицинским работникам пункта использовать наше здание в их личных целях – там можно перекусить в нормальных условиях, можно воспользоваться туалетными комнатами. У медиков должен быть хоть какой-то комфорт. Конечно, никакой платы за аренду мы не берем.

- А что с планами строительства музея текстиля, который собирались создать в бывших хлопковых складах на территории Кренгольма? - также поинтересовались мы у Яануса Микка.

- Музей текстиля не является проектом NarvaGate OÜ. Мы ответственны только за строительство инфраструктуры, но не самого музея. Все идет по плану.