После двух недель карантина нарвский McDonalds опять заработал. Болевший коронавирусом работник ресторана чувствует себя прекрасно

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Работник нарвского McDonalds, ставший первым нарвитянином, у которого тестирование выявило заболевание коронавирусом, выздоровел. Никого из коллег он заразить не успел. Ресторан возобновил свою работу.

Фото: Роман Викулов





Второй день работающий после карантина нарвский McDonalds около 17.30 во вторник был пустым - ни одного клиента у касс и за столиками. Ресторан, между тем, функционирует в обычном режиме, то есть поесть можно и внутри. Единственное отличие, если сравнивать с докоронавирусными временами, в том, что сесть за все находящиеся в залах столики нельзя - на некоторых размещены информирующие о запрете объявления. Так ресторан делает безопасным расстояние между посетителями, минимизируя риски заражения COVID-19.

Как сообщал prospekt.ee ранее, 31 марта у первого нарвитянина был диагностирован COVID-19. Им оказался работник нарвского ресторана McDonalds, обслуживающий клиентов McDrive в ночную смену 20-летний мужчина.

Сразу после этого ресторан закрыли на дезинфекцию, а семь коллег первого нарвского заболевшего были направлены на 14 дней на домашний карантин.Напомним, что заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муусикас, отвечая на вопрос о степени риска заражения для клиентов нарвского McDonalds, посещавших его в конце марта, сказала prospekt.ee, что заболевший мог передать вирус, прежде всего, коллегам, а не покупателям. Она отмечала, что «молодой человек работал только ночью, на выдаче заказов, а не в зале, работал в перчатках».

За 14 дней карантина ни у одного из коллег мужчины симптомов коронавируса не появилось, все чувствовали себя хорошо, сообщила prospekt.ee нарвский инспектор Департамента здоровья Светлана Кузнецова.

«Некоторым из них также сделали тесты на коронавирус, результаты которых были негативными», - отметила Кузнецова, рассказав, что нарвский McDonalds прислал департаменту уведомление, что с 13 апреля восстанавливает свою работу – карантин для семи его сотрудников закончился.

Между тем, сам 20-летний работник ресторана, ставший первым нарвским заболевшим коронавирусом и, судя по его хорошему самочувствию и отсутствию симптомов, уже выздоровевший, вернется в коллектив, когда станет известен результат тестирования. Пробу на COVID-19, от которой ожидают отрицательного результата на вирус, у него взяли в понедельник.

Как рассказала нам Светлана Кузнецова, работник McDonalds – единственный болевший коронавирусом нарвитянин, у которого наблюдались соответствующие симптомы, в том числе температура тела поднималась выше 38 градусов."Два других жителя Нарвы, взятые у которых пробы показали наличие вирус COVID-19 в организмах, переносят заболевание бессимптомно», - сообщает Кузнецова.

Напомним, что анализ повторных проб, взятых у пяти жителей и двух сотрудников Нарвского дома попечения, показал, что коронавирусом они все-таки не болеют. Тем не менее, они продолжают находиться под наблюдением врачей на карантине.

Роман Викулов

prospekt.ee



