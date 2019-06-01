ФОТО: Самоизоляция и визг пилы. В Нарве идет активная обрезка деревьев, которой рады далеко не все

Дата публикации: Сегодня, 15:22 Просмотрено: 337

В Нарве идет активная обрезка деревьев. Большинству жителей это нравится, но есть и недовольные: самоизоляция и беспрерывные звуки пилы плохо сочетаются.

В сквере возле бывшего детсада по улице Виру, 4 работа кипела даже в минувшее воскресенье, то есть для кого - в Пасху, для кого - в Вербное воскресенье, с 9 утра и до 6 вечера.

Многих вынужденных круглосуточно находиться дома нарвитян шум за окном беспокоит, но ничего не поделаешь: для обрезки деревьев оставалось всего несколько дней. С 15 апреля в Эстонии наступает птичий мир, период гнездования птиц, - беспокоить их в это время нельзя.

Работа в сквере началась в начале прошлой недели и результат ее оказался впечатляющим

Хотя и тут, наверное, найдутся скептики: обкорнали деревья, а до этого-то как хорошо было.

Но хорошо не было: в сквере образовалась глубокая затененность, трава здесь давно уже не росла. А это для прогулок не особенно удобно, да и глаз такая картина не радует.

Сквер Виру. 4 - совсем немаленький, более полусотни деревьев. Но с этим массивом справился один человек - Александр Матвеев, хотя тут он в двух лицах — и как FIE, и как руководитель паевого товарищества AlexArb OÜ.

Выясняется, что недавняя обрезка деревьев возле Ваналиннаской государственной школы, возле Стоматоогической поликлиники, еще раньше обратившие на себя наше внимание — тоже его рук дело.

Александр говорит, что такая нагрузка для него — вполне привычна.

- Арбористикой занимаюсь в Нарве с 99 года, то есть уже более 20 лет. Где именно? Мне легче сказать, где я этого не делал. 3 года один обслуживал весь город.

Но дело не только в большом опыте. Александр Матвеев говорит, что арбористов в Нарве просто очень мало. Если зеленый фонд города — примерно 100 тыс. деревьев, а приводить их в порядок нужно примерно 1 раз в пять лет, то за сезон нужно обслужить 20 тыс. деревьев. Одному же человеку посильно только 1, 5 тысячи. Соответственно, в Нарве таких специалистов должно быть 13-15, а их только 4.

- Потому что на эту специальность надо серьезно учиться, - поясняет Александр. - И, конечно, это тяжелый труд: целый день, в снег и дождь работать с бензопилой, да еще и на высоте. А в наш век все стремятся работать за компьютером.

Но, добавляет арборист, в скором времени в Нарву по окончании учебы прибудут еще два специалиста.

Нынешняя весна оказалась для арбористов прохладной не только в прямом смысле: после объявления в стране чрезвычайного положения квартирные товарищества, а это большая часть их заказчиков, начали отзывать свои заказы. Продолжится же сезон обрезки теперь только после 15 июня.

Текст и фото: Татьяна Завьялова







