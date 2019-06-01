ФОТО: Несмотря на чрезвычайное положение! Строительство первого нарвского магазина Lidl идет безостановочно. У него появилась первая стена

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Первый из двух магазинов популярной немецкой сети Lidl в Нарве, на месте бывшего молокозавода, строится самым активным образом – чрезвычайное положение в Эстонии не мешает.

Первый из двух магазинов популярной немецкой сети Lidl в Нарве, на месте бывшего молокозавода, строится самым активным образом – чрезвычайное положение в Эстонии не мешает.

Он уже обзавелся одной стеной, которая, судя по макету здания, уйдет внутрь под «голубой вельвет», представляющий собой возвышение и мини-площадь перед входом в магазин.

На котлован у строителей ушло два месяца — февраль и март. Теперь, когда фундамент готов, здание первого нарвского магазина начало свой стремительный рост над уровнем земли.

Магазин должен принять первых покупателей будущей весной.

"Важный аспект проекта в том, что перед магазином будет что-то вроде мини-площади, где можно и на скейтборде покататься, и с детьми погулять, и просто посидеть. Это то, чего, на мой взгляд, не хватает нашему городскому пространству, в том числе и другим торговым центрам — своеобразной дружелюбной игривости, человеческого масштаба”, — отмечал в свое время бывший главный архитектор Нарвы Иван Сергеев.

На стройплощадке находится знак, извещающий о предстоящем появлении на этой же территории новой станции обслуживания Olerex.

Наталья Соболева

Фото: Ирины Токаревой и Натальи Соболевой