Тестирование на COVID-19 жителей и работников нарвского общежития не выявило ни одного заболевшего

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В понедельник стали известны результаты тестирования жителей нарвского общежития на улице Рарквере – ни одна проба, взятая на выходных у более чем 100 нарвитян, не показала заболевание коронавирусом ни у одного из них.

Фото: архив prospekt.ee

Председатель правления управляющего нарвскими общежитиями целевого учреждения Narva Linnaelamu Елена Пахомова подтвердила prospekt.ee, что все пробы, взятые у жителей общежития по адресу Раквере, 91, в лаборатории дали отрицательный результат на COVID-19.

«Тестировались не только жители, но и работники – комендант общежития, вахтеры, уборщица. В общей сложности – чуть более 100 человек», - проинформировала Пахомова.

Почему выбрали для проверки именно общежитие на улице Раквере, руководитель Идаского отделения департамента здоровья Марье Муусикус объясняла тем, что это городская управа предложила провести именно там проверку, сообщал на прошлой неделе rus.err.ee.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов добавил тогда в интервью новостному порталу, что общежитие для проверки выбрали совместно с департаментом здоровья. "Объяснение очень простое. Общежитие на Раквере, 91 - одно из самых больших в городе, где живет много детей", - сказал мэр.

Роман Викулов

Prospekt.ee











