Руководитель нарвского завода Fortaco: ситуация, которую вызвал коронавирус, это просто как обухом по голове

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«Мы ориентированы на экспорт и поэтому очень зависимы от того, что сейчас происходит в экономике Скандинавских стран и странах Европейского Союза. А там компании либо уже временно (на 2-3 недели) закрылись или собираются временно (также на 2-3 недели) закрываться на карантин, чтобы не допустить распространения коронавируса у себя на производсте», - сказала нашему изданию Лариса Шабунова, управляющий директор Fortaco Estonia OÜ.

Фото: Fortaco Estonia OÜ

По словам директора Fortaco Estonia, нарвский завод находится в налаженной цепочке поставок многих производственных европейскихкомпаний, поэтому для Fortaco Estonia имеет огромное значение, как работают и заказчики, и поставщики.

«И сейчас, к сожалению, срабатывает принцип падающего домино – тронь одну костяшку, последовательно упадут все другие, начнется цепная реакция событий с разрушительными последствиями. В данный момент получается так что либо поставщики нам не поставляют комплектующие, сырье, краску, либо заказчики не принимают от нас уже готовую продукцию», - рассказывает Лариса Шабунова.

Она информирует, что производство в Нарве продолжает работать со второй недели апреля на пониженных мощностях.

«Ситуация, которую вызвал коронавирус, это просто как обухом по голове, - констатирует Шабунова. - Конечно, мы не можем на нее не реагировать. Будем принимать вынужденные меры – уходить в отпуск и уменьшать рабочее время с понижением заработной платы. Массовых сокращений пока не планируем. Наша задача – сохранить основной штат работников, во что бы то ни было продержаться в это сложное время. Мы верим, что в третьем квартале объемы производства будут восстанавливаться.

Строительство нашего нового производственного корпуса – одноэтажного здания высотою 12-13 метров, площадью 10 000 кв. метров, в непосредственной близости от нынешнего здания завода - благодаря которому мы планируем увеличить производственные мощности в Нарве, мы не замораживаем. Стройка идет. И мы нацелены на то, что 1 октября в праздничной обстановке откроем наш новый корпус. Верим, что это открытие ознаменует восстановление экономики".

Нарвский завод FortacoEstonia производит стальные сварные конструкции для тяжелой промышленности, компоненты и оборудование для горнодобывающих машин, подъемных кранов и больших экскаваторов.FortacoEstonia неоднократно было признано победителем в различных номинациях ежегодного конкурса Лучший Нарвский предприниматель.

Международная компания Fortaco Group производит металлоконструкции на пяти современных заводах в Эстонии, Финляндии, Венгрии и Польше. На Fortaco Estonia OÜ в 2018 году работало более 470 человек.