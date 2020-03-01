В давно пустующей бывшей нарвской гостинице «Ваналинн» начался ремонт. Собственник: город мог бы помочь с восстановлением значимого для Нарвы памятника

Дата публикации: Сегодня, 19:39 Просмотрено: 1 169

В здании бывшей гостиницы «Ваналинн», возраст которого исчисляется несколькими сотнями лет, несколько дней подряд ведутся ремонтные работы. Но это не те изменения, которых ожидают нарвитяне.

Фото: сейчас убирается мусор, потом начнется строительство крыши. Татьяна Завьялова

Уже долгое время находящееся в упадке здание на днях начало проявлять признаки жизни: вначале на Койдула, 6 появились большие контейнеры для мусора. А затем появились и рабочие — со второго этажа по трубопроводу они сбрасывают мусор.

Неравнодушных нарвитян, гуляющих по верхнему променаду, это оживление порадовало.

Неужели у объекта появились возможности для развития?

Для верхнего променада, приведенного городом с помощью европейских средств в порядок, это был бы большой шаг вперед — гостиница находится на противоположной стороне улицы.

"Да, - подтвердил нашему изданию собственник здания, владелец фирмы Shade Эдуард Костин, - в “Ваналинне» действительно готовятся строительные работы. Но в данный момент речь идет только об уборке мусора".

Конечной же целью этого этапа реконструкции, как пояснил предприниматель, является обновление крыши, которую намечено заменить к концу лета.

Крыша снова будет черепичной: удовольствие дорогое, но вариантов у собственника нет, поскольку «Ваналинн» — исторический объект, с 1982 года он находится в реестре памятников культуры.

Именно это обстоятельство Эдуард Костин называет главным препятствием на пути к полной реконструкции здания.

«Все работы, начиная с проектирования, мы должны заказывать только у фирм, имеющих соответствующие сертификаты, - рассказывает собственник. - Таких организаций у нас в стране совсем немного, а соответственно они очень высоко ценят свою работу, что выражается и в расценках на услуги».

Было бы неплохо, считает Эдуард Костин, чтобы у Нарвы появилась такая же программа, как у некоторых других городов Эстонии: помощи владельцам охраняемых государством зданий.

«У нас такой программы до сих пор нет, хотя исторические здания в Нарве можно по пальцам пересчитать. И вместе с городом мы давно уже смогли бы привести всю эту старину в порядок».

Предприниматель говорит, что самоуправление не должно смущать, что, к примеру, «Ваналинн» является имуществом частника.

«Для полной реконструкции этого здания требуются, мягко говоря, немалые средства, порядка 3-4 миллионов евро. Окупаться затраты будут очень слабо: отель, который, как я планирую, здесь все же когда-то появится — это всего 10 номеров, не больше. Но для города он будет большим имиджевым приобретением, ведь «Ваналинн» когда-то был визитной карточкой Нарвы, да и сейчас является важной частью Старого города».

Собственник Койдула, 6 считает, что было нормально, если бы город поучаствовал в ремонте фасада здания, а также раскопках на прилегающей территории, поскольку в результате приватизации земли город оказался владельцем части участка и помог откопать первый этаж гостиницы, на полтора метра оказавшегося под землей.

Татьяна Завьялова