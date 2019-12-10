Граница между Эстонией и Россией может остаться закрытой до сентября

Город / В центре внимания / В стране и мире / РегионГраница между Эстонией и Россией может остаться закрытой до сентября
Дата публикации: Вчера, 19:40 Просмотрено: 15 455
Границы стран Шенгенской зоны из-за пандемии коронавирусной инфекции могут остаться закрытыми как минимум до сентября. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон на закрытой видеоконференции с главами профсоюзов страны, сообщают РИА Новости.
Разумеется, если такое решение будет принято, закрытой до осени останется и граница между Эстонией и Россией, эпидемия коронавируса в которой сейчас стремительно набирает обороты.
Фото: архив prospekt.ee
Как пояснил BFM один из участников встречи, французский лидер отметил, что в разных странах течение заболевания проходит по-разному. Он не исключил, что когда ситуация в мире в целом стабилизируется, в отдельных регионах возникнет повторная вспышка инфекции.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала Шенгенским странам продлить срок действия ограничений на необязательные поездки в Евросоюз до 15 мая.
Начиная с 17 марта 30 стран ЕС и шенгенской зоны закрыли свои границы для сдерживания пандемии. Запрет заблокировал въезд для всех туристов и большинства иностранцев. Ограничения были введены на 30 дней, срок их действия завершится 16 апреля. Если их решат продлить, Европу ждет беспрецедентная блокировка от внешнего мира в течение по меньшей мере двух месяцев, пишет Forbes USA.