Вадим Орлов рассказал, что делают промпарки Ида-Вирумаа для защиты работников предприятий от коронавируса. «На входе всем измеряют температуру»

Дата публикации: Сегодня, 14:01 Просмотрено: 440

Руководитель по маркетингу Целевого учреждения «Ида-Вируские промышленные парки» (IVIA) Вадим Орлов на вопрос нашего издания, как выживают предприятия промпарка и какие у них прогнозы на ближайшее будущее, ответил лаконично: «Сейчас выживать всем непросто».

Коллаж: KP/Prospekt

По его словам, предприятия-резиденты промпарков делиться своими проблемами с прессой не спешат: во-первых, опасаются, что в нынешнее непростое время любая информация с негативным оттенком может отрицательно повлиять на отношения с поставщиками и клиентами. Во-вторых, и с этим спорить трудно, ситуация меняется постоянно, и сегодняшние новости о предприятии могут кардинально измениться за то время, пока статья будет написана и выпущена в печать.

Вадим Орлов пообщался с предпринимателями в промпарках, чтобы выяснить, какие меры защиты своих работников от заражения коронавирусом они применяют, и рассказал об этом на вебинаре для предпринимателей, а также распространил эту информацию через Фейсбук, и, заметим, этот пост оказался весьма популярным. Вот эти меры, которые могут оказаться полезными и другим предприятиям:

1. Всех, кто может работать удаленно (это в основном офисный персонал), перевели на удалённую работу из дома;

2. Сотрудники старше 60 лет по взаимному соглашению были отправлены в очередной отпуск;

3. Назначены ответственные за соблюдение санитарной дисциплины с очень широкими полномочиями и абсолютной властью. Это не только один человек на всё предприятие, но и ответственные в подразделениях и даже в сменах;

4. Все встречи, совещания и переговоры ограничены до 10 минут. Все сотрудники должны соблюдать расстояния друг от друга не менее 2 метров. Количество участников встреч должно быть минимальным;

5. Увеличено количество ежедневных уборок помещений с применением дезинфицирующих средств. 2-3 раза в деньпротираются ручки всех дверей и все поверхности управления оборудованием, которых касаются люди;

6. Весь персонал, который контактирует с людьми, в обязательном порядке носит маски, перчатки и очки;

7. Водители грузовых автомобилей, перевозящих грузы, остаются в кабинах при погрузке и разгрузке машин на складах. Выходить можно только в туалет. Для этого установлены отдельные биотуалеты на погрузочно-разгрузочных площадках;

8. На входе в предприятие стоят желоба с ковриками, смоченными раствором хлора. Все входящие сотрудники наступают в эти желоба двумя ногами и дезинфицируют свою обувь;

9. Всем работникам при входе на предприятие измеряют температуру бесконтактными термометрами. Опыт показал, что у многих подобных приборов есть погрешность. Так как они меряют температуру поверхности, и у входящего с улицы человека температура поверхности лба, как правило, ниже на 1 – 1,5 градуса, чем реальная температура тела. Поэтому, если такой бесконтактный термометр показывает температуру до 36 градусов, то это считается нормальным.

Если температура на бесконтактном термометре выше, то работнику измеряют температуру обычным термометром. Если температура выше чем 37,4, то работника отправляют домой на домашнее лечение и рекомендуют обратиться к врачу. Он может самостоятельно оформить больничный.

Это касается и тех, кто кашляет. Их тоже отправляют домой. Опыт последних дней показал, что наиболее точно меряют температуру приборы фирмы Microlife. Периодичность измерения температуры разная, на каких-то предприятиях меряют температуру 2 раза в день, на каких-то 3 раза в день. Но минимум 2 раза в день: перед началом работы и перед началом обеденного перерыва;

10. Во всех местах развешаны плакаты с описанием мер по защите от распространения вируса, т.н. "правило 2+2".

11. Многие установили бесконтактные автоматические дозаторы с растворами для ручной стерилизации во всех туалетах, во всех залах/на этажах, в кафетериях. Сотрудникам настоятельно рекомендуют как можно чаще дезинфицировать свои руки;

12. Все двери, где это возможно, закреплены в положение открыто;

13. В столовых уменьшено количество людей, находящихся одновременно в помещениях, есть график приёма пищи по сменам;

14. Все операции стараются максимально автоматизировать, уменьшить количество людей на всех стадиях технологического процесса и на упаковке.

На территории ЦУ «Ида-Вируские промышленные парки» находится 7 предприятий, где в общей сложности работают более 700 человек.

Подготовила Ирина Токарева