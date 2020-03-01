Как в Нарве заказать продукты на дом? Maxima и Prisma планируют начать оказывать услугу немного позже, но другие варианты уже есть 

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Несмотря на то, что правительство ужесточило требования, которые нужно соблюдать при посещении магазинов, специалисты советуют по возможности заказывать продукты из магазинов на дом. В Нарве такая возможность появилась совсем недавно.

Комплектовщики заказов соблюдают все гигиенические требования. Фото предоставлено Barbora Express

Спрос родил предложение

Первой на вызовы сегодняшнего дня отреагировала торговая сеть Сoop: еще 20 марта она открыла всеэстонский э-магазин www.kriisivaru.ee, в котором можно заказать готовые комплекты продуктов и товаров. Продукты, входящие в комплекты, не требуют хранения в холодильнике. Особенность этого э-магазина в том, что клиенты выбирают не из всего ассортимента товаров, а лишь из набора комплектов, в которые входят различные крупы, макароны, консервы, бытовая химия и, конечно же, туалетная бумага. Товары доставляются через почтовые отделения Omniva - посылки можно получить в посылочном автомате или с доставкой на дом.

Срок доставки - 1-3 дня, стоимость услуги - 5 евро. По словам руководителя по коммуникациям CoopМартина Мийдо, наибольшей популярностью пользуется семейный кризисный пакет номер 1, всего же по Эстонии люди заказали сотни различных комплектов, в том числе сделали это и клиенты из Ида-Вирумаа.

Торговая сеть Prisma планирует организовать работу э-магазина в Нарве лишь через пару месяцев, однако уже c 4 апреля через интернет можно заказать любые необходимые продукты, которые можно затем оплатить и забрать в инфопукте нарвской «Призмы». Подробная пошаговая инструкция о том, как сделать эти заказы, появилась во всех социальных сетях - Фейсбуке, инстаграмм и Вконтакте. Судя по количеству лайков и перепостов в соцсетях, это та услуга, которую многие нарвитяне давно ждали. Пока услуга комплектации для покупателей бесплатная, и количество товаров, которые в нее входят, не ограничено.

Недавно в соцсетях появилось предложение об услуге бесконтактной доставки продуктов из магазинов различных торговых сетей. Услуга называется NarvaDeliveryи предлагают ее два молодых нарвских предпринимателя - Андрей Яковлев и Павел Шевцов.

По их словам, для них это не просто бизнес, но и желание помочь жителям родного города как можно лучше обезопасить себя от коронавируса. Доставщики заверяют, что при комплектации корзины заказа используют все необходимые средства защиты: надевают одноразовые перчатки и маски, а автомобили обрабатывают санитайзерами. Услуга доставки стоит пять евро, при этом желающих достаточно много.

«Людям нравится, что мы доставляем продукты в тот же день.В Таллинне, например, покупателям иногда приходится ждать заказанные в интернет-магазине продукты несколько дней, поскольку именно сейчас эта услуга очень востребована», - рассказал нашему изданию Андрей Яковлев. Дело-то нужное не только в кризис - может быть, есть планы заниматься доставкой продуктов на дом постоянно? «Пока об этом рано говорить, но мы не исключаем такой возможности», - ответил предприниматель.

Maxima в Нарве: бесконтактные покупки через пару недель

Интернет-магазин Barbora.ee, торгующий продуктами питания и товарами первой необходимости, в сотрудничестве с Maxima начинает предлагать услугу бесконтактных покупок в 33 магазинах Maxima и 17 городах Эстонии. Первые пункты обслуживания Barbora Express были открыты во вторник в 12 магазинах Таллинна, Виймси и Маарду, а в течение недели-двух услуга появится в других городах и уездных центрах, в том числе и в Нарве.

«С учетом сложившейся обстановки, когда важнейшим приоритетом общества является сведение ненужных контактов к минимуму, мы приложили значительные усилия, чтобы интернет-магазин Barbora был доступен по всей Эстонии, и уже на этой неделе в сотрудничестве с Maxima мы предлагаем возможность бесконтактных покупок в крупнейших городах Эстонии и большинстве уездных центров, в которых располагаются магазины Maxima», - сказал исполнительный директор Barbora.ee Денис Осман.

По словам исполнительного директора Maxima Eesti ЭдвинасаВолкаса, фундаментом для успешного запуска электронной услуги является широкая розничная сеть магазинов Maximaи хорошо подготовленный персонал. «Сегодня мы можем предложить клиентам Barbora Express 600 различных товаров, подавляющее большинство которых входит в категорию свежей продукции, а также – бакалею, консервы и товары первой необходимости, - отметил ЭдвинасВолкас. – Уверен, что внедряемая услуга обеспечит значительной части населения Эстонии новые возможности совершать повседневные покупки бесконтактным и безопасным способом».

При заказе клиент сначала выбирает на сайте barbora.ee услугу Barbora Expressи уезд, в магазине которого клиент желает забрать товар. После этого открывается обычная интернет-среда для выбора товаров и оформления заказа. Заказ комплектуется в магазине, а его передача клиенту производится бесконтактным способом в специально обозначенной зоне магазина.

Денис Осман добавил, что поскольку в нынешнем чрезвычайном положении задачей каждого торгового предприятия является обеспечение максимальной безопасности, выполнение требований гигиены и правила 2+2, платить за товары, заказанные в Barbora Express, можно поначалу только при оформлении заказа путем банковского перевода или карточным платежом.

Ирина Токарева



