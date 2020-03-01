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Сделанные всем нарвским работниках торговой сети Maxima тесты на коронавирус дали негативный результат. Взятые у жителей Кохтла-Ярве пробы в последние сутки выявили еще трех заболевших COVID-19.

Руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус сказала prospekt.ee, что тотальное тестирование сотрудников нарвских магазинов Maxima, к счастью, не выявило ни одного заболевшего коронавирусом.

В то же время, по ее словам, за последние сутки лабороторно подтвержденный диагноз COVID-19 был поставлен еще троим жителям Кохтла-Ярве, и на данный момент заболевших коронавирусом в этом городе уже 23.

«Новые случаи в Кохтла-Ярве не стали для нас неожиданными. Эти три человека относятся к группе риска – входят в близкий круг заболевших ранее и они уже находились на карантине», - рассказала Муусикус.

По ее словам, информация, где именно проживают еще двое новых заболевших коронавирусом в уезде (всего за сутки на Северо-Востоке выявлено пять новых случаев заболевания), выяснится позже.

«Нам нужно уточнить фактическое место проживания этих людей – в уездную статистику по распространению коронавируса заболевшие попадают согласно регистру народонаселения, но в реальности человек может проживать за пределами Ида-Вирумаа», - отмечает руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья.

По ее информации, тестирование жителей нарвского общежития на улице Раквере еще продолжается.

Всего на данный момент в Нарве четверо заболевших и пять (жители дома попечения), судя по всему, выздоровевших.

Роман Викулов

Prospekt.ee



