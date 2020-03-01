В Нарве выявлен первый за 7 дней новый заболевший COVID-19. В Кохтла-Ярве установлен 20-й житель с коронавирусом

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Тестирование на коронавирус нарвитян выявило первого нового заболевшего за последние семь дней. Второй зафиксированный за последние сутки лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 в Ида-Вирумаа относится к Кохтла-Ярве.

Фото: pixabay.com

За последние сутки в Ида-Вирумаа тестирование выявило двух новых заболевших коронавирусом.

Руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус сказала prospekt.ee, что оба жителя Ида-Вирумаа, тестирование которых на коронавирус дало положительный результат, находились в зоне внимания департамента и ранее были помещены на карантин.

«Житель Кохтла-Ярве относился к группе риска, так как входит в близкий круг ранее заболевшего человека. За его состоянием мы внимательно наблюдали», - рассказала Муусикус.

Она отмечает, что и заболевший нарвитянин также входил в группу риска.

«Недавно он вернулся из-за границы, из Швейцарии, из-за чего находился на карантине», - сообщает руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья.

В мобильном пункте Corrigo в Нарве вчера, 9 апреля, было взято 33 пробы на коронавирус.

В это число не входит количество тестов нарвских работников магазинов Maxima, а также жителей общежития на улице Раквере. Результаты их тестирования будут известны позже.

Всего на данный момент в Нарве четверо заболевших и пять (жители дома попечения), судя по всему, выздоровевших.

Марье Муузикус информирует, что выявленный за последние сутки новый случай заболевания в Кохтла-Ярве стал уже двадцатым в этом городе с начала эпидемии.

Роман Викулов

prospekt.ee