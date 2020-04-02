В страхе перед коронавирусом нарвитяне не начали массово избавляться от домашних животных

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Коронавирус внес изменения в жизнь не только людей, но и домашних животных. С ростом численности заболевания коронавирусом в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения, что домашние питомцы могут быть переносчиками нового заболевания, а посему люди начали избавляться от своих кошек и собак в страхе заражения. Мы решили разобраться – так ли это?

Фото: Сотрудница приюта Narva Kassituba Марина Смирнова: приходите за новым другом! Он подарит вам много радости, а коронавирус не принесет! Софья Боборенко

Фотография привязанного у дверей одного из нарвских магазинов песика с пояснением, что хозяин просто ушел, оставив собаку (что было видно по камерам видеонаблюдения), вызвала шквал негодования пользователей интернета. Уже вечером, после долгих часов сидения у магазина пес был помещен в нарвский приют для бездомных животных Narva Kassituba, работники которого и выложили снимок в сеть. За один вечер и ночь пост об этом случае набрал более двух тысяч перепостов и массу гневных комментариев.

Были даже предположения, что такое поведение хозяев – «первая ласточка» от тех, кто верит слухам и страшилкам по поводу переноса коронавируса животными.

Мы отправились в приют Narva Kassituba, чтобы из первых рук получить информацию, действительно ли люди массово начали избавляться от своих домашних животных.

Не паникуют

Радостно было узнать, что никакой паники по поводу того, что животные могут стать виновниками переноса коронавируса, среди нарвитян нет, и за последнее время, уверили нас работники приюта, в заведение не поступало домашних животных. Что касается вышеописанного случая, то Марина Смирнова, сотрудница приюта, разъяснила ситуацию:

- Собака провела у нас несколько дней, пока мы вели переговоры с семьей, между членами которой случилось некоторое недопонимание. Других домашних кошек и собак к нам уже давно не поступало. Напротив, наметилась тенденция: у нас забирают одну-две кошки в неделю, что очень радует.

Надо сказать, некоторые любители животных высказывают предположение, что вынужденное сидение дома из-за пандемии коронавируса заставляет людей охотнее брать животных в свой дом. Но Марина полагает, что пока нет оснований делать такие выводы.

В то же время сотрудница приюта подчеркивает, что в приюте, прежде чем отдать животное в новый дом, с семьёй проводят беседу, разъясняя меру ответственности. Например, если котенка хочет двухлетний ребенок, а мама особо не заинтересована в этом, то животное брать не стоит.

Если же говорить об опасности переноса коронавируса, то ВОЗ официально заявила: сведений о передаче инфекции от животных к человеку на данный момент нет.

Перестали приносить котят

Благодаря правилам содержания домашних животных в Нарве, принятым в октябре 2019 года, последние три месяца приют Narva Kassituba получил возможность заниматься тем, для чего и был создан – помощью бездомным животным. После принятия нового порядка, рассказали сотрудницы приюта, к ним перестали массово поступать котята от домашних кошек.

Возвращаясь к теме, напомним, что сам порядок вызвал разные мнения у любителей животных, было немало споров, но Эстонский Союз защиты животных назвал его правильным и смелым решением. В управе уточнили, что за две акции по стерилизации, объявленные в прошлом году, было стерилизовано 146 кошек и 128 котов.

НАША СПРАВКА:

НА сегодняшний день в Narva Kassituba находится более 200 кошек и 6 собак.

Софья Боборенко