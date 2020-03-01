Обновленное отделение экстренной медицины Нарвской больницы отвечает всем современным стандартам

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9 апреля после масштабной реконструкции открылось обновленное отделение экстренной медицины Нарвской больницы. Одна из важнейших служб Narva haigla получила не только современные помещения, но главное – новейшее медицинское оборудование, здесь создана новая медицинская логистика, соответствующая задачам сегодняшнего дня.

К ФОТО: Вход в обновленное отделение экстренной медицины Нарвской больницы теперь со стороны ул. Маслова. Он совсем рядом с парковкой – что очень удобно. Фотография: Светлана Зайцева

Более привычное для слуха нарвитян название службы экстренной медицины – приемный покой и травмпункт. Отделение экстренной медицины всегда располагалось и ныне располагается на первом этаже шестиэтажного корпуса больницы по адресу Хайгла, 1. В 2018 году в ЭМО (или по-эстонски EMO – Erakorralise Meditsiini Osakond – отделение экстренной медицины) приняли в общей сложности 22 060 пациентов, включая пациентов с травмами. Масштабная реконструкция отделения экстренной медицины в Нарвской больнице началась 1 июля прошлого года. По словам члена правления SA Narva Haigla Олева Силланда, все задуманное воплощено в жизнь и сделано в срок: здесь появился просторный зал ожидания, регистратура ЭМО, процедурные и врачебные кабинеты, отвечающие современным стандартам (например, в палатах, зале ожидания и даже комнате отдыха врачей размещены консоли, к каждой из которых подведены электричество, кислород, каналы связи), комната оживления, заменены на новые три лифта; с улицы в ЭМО ведет отдельный вход; для машин скорой помощи, доставляющих пациентов, сделан отдельный подъезд – целое закрытое помещение с автоматическими воротами.

В рамках проекта также облагорожен – по сути заново построен главный вход в шестиэтажный больничный корпус с гардеробом для посетителей и инфопунктом. Кроме реновации ЭМО создана также единая новая автоматическая система пожарной сигнализации, а в подвальных помещениях больницы выстроены гардеробы для персонала. Строительные работы только в отделении экстренной медицины шли на площади около 800 кв. метров.

Внесет ли в работу ЭМО какие-то изменения возникшая в последние месяцы в связи с распространением коронавируса ситуация?

Олев Силланд:

- Конечно, мы оперативно реагируем на нее. В частности, по примеру Ида-Вируской Центральной больницы и Клиники Тартуского университета, а также рекомендациям Южного кризисного медицинского штаба Департамента здоровья поток пациентов мы четко разделяем на два потока: пациенты с коронавирусом и подозрением на вирус и все остальные пациенты (травмы, инфаркты, инсульты, беременность и проч.), так называемая «красная» зона и «зеленая». На период пандемии коронавируса в отделении экстренной медицины дополнительно будут сооружены временные стены для четкого разделения этих зон.

-То есть даже если человек, предположим, приехал в ЭМО с травмой или приступом аппендицита, но не на скорой помощи, а предположим, на такси или своей машине, он не должен опасаться, что может столкнуться с тем, кто приехал с подозрением на коронавирус?

- Мы изолируем эти два потока. Есть пункт триажной сестры, которая предварительно осматривает пациента и определяет, какая зона для него предназначена. Пациенты с подозрением на коронавирус будут помещены в красную зону. Не думаю, что будет большой наплыв людей. Во всяком случае, сейчас посещаемость ЭМО уменьшилась в 2,5 раза. Но если вдруг случится такое, что будет много обращений, еще на входе в больницу заработает наша триажная палатка. В ближайшее время мы скорее всего закроемглавный вход в больницу, как это сделали, например, наши тартуские коллеги, оставив на огромное здание клиники только два входа-выхода – так легче контролировать потоки посетителей. Вход в больницу в таком случае будет осуществляться через Õendushoolduskorpus (трехэтажная пристройка из красного кирпича) со стороны ул. Маслова. Мы посетили Тартускую клинику и посмотрели, как там кардинально перекроили внутренние помещения, чтобы разделить потоки больных.

Говоря о персонале больницы, Олев Силланд отмечает, что сейчас часть медицинских работников отправлена в резерв, они будут вызваны, как только в этом появится необходимость. На рабочих компьютерах у врачей и медицинских сестер Нарвской больницы размещена информация и видеофильм о средствах защиты от коронавируса, о том, как одеваться в специальные костюмы, которые у больницы имеются.К тому же проводятся тренинги по использованию средств защиты. «Хотим, чтобы персонал чувствовал себя более уверенно», - говорит член правления.

Наша справка:

Бюджет реновации отделения экстренной медицины Нарвской больницы составил около 2 млн евро, еще около 200 тысяч потрачено на оборудование. 1 млн евро целенаправленно выделен Нарвской больнице Министерством социальных дел. Остальное – из средств SA Narva Haigla. Строительные работы выполнило OÜSilindia Ehitus.

Светлана Зайцева



