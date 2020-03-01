Руководитель кризисного штаба Департамента здоровья: Нарвская больница может «обеспечить замечательное кислородное и вентиляционное лечение»

Дата публикации: Сегодня, 17:00 Просмотрено: 275

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровьяАркадий Попов посетил Ида-Вирумаа с целью проверки готовности больниц принимать пациентов с коронавирусом, а также выработать план действий на случай роста числа заболеваний.

Фото: Нарвская больница, архив prospekt.ee

Больницы готовы

По оценке Попова, Ида-Вируская центральная больница абсолютно готова к приему пациентов с COVID-19.

А. Попов:

- То, что мы увидели, произвело на нас очень хорошее впечатление. Там готовы два отделения к приему пациентов, больница укомплектована персоналом и всеми средствами защиты, люди проинструктированы. Сделаны дополнительные перестроения, продумана логистика движения пациентов. В общей сложности в Центральной больнице можно разместить до 130 пациентов, которым необходимо получать кислородную терапию. Самое главное, что в больнице есть четкий план действий. Сотрудники ознакомлены со специальным планом лечения, который выдал всем лечебным заведениям региона южный медицинский штаб, находящийся при Клинике Тартуского университета (всего в Эстонии создано два медицинских штаба для борьбы с коронавирусом: южный и северный - прим. ред.).

Что касается Нарвской больницы, то в настоящий момент проводится работа по ее подготовке к потенциальной чрезвычайной ситуации.

- Сейчас мы работаем с коллегами для того, чтобы и Нарвскую больницу превратить в бастион против COVID-19. Главная проблема Нарвской больницы - это отсутствие в необходимом количестве персонала. То, с чем мы сталкиваемся, к сожалению, не только в связи с COVID-19. Но неразрешимых проблем не бывает, - сказал Аркадий Попов.

Он отметил, что Нарвская больница как раз закончила ремонт и имеет современное отделение экстренной медицины. В Нарвской больнице начали работу два отдельных приемных покоя – т.н. «чистый» и «грязный» (для пациентов с признаками вирусного заболевания). Несмотря на «немного самортизированное здание» Нарвская больница может «обеспечить замечательное кислородное и вентиляционное лечение», а здание позволяет разместить огромное количество пациентов, вопрос только в наличие достаточного количества персонала, который должен наблюдать за каждым поступившим на лечение. Попов пообещал, что в случае необходимости коллеги других лечебных заведений Эстонии придут на помощь. В зависимости от ситуации, конечно.

Локализовать до распространения

А. Попов:

- На данный момент ситуация спокойная, ни одного пациента с COVID-19 в Нарвскую больницу не поступало. Это обнадеживает, так как означает, что в городе нет серьезного распространения этой инфекции. Поэтому хотелось бы использовать возможность локализовать инфекцию до массового распространения. Для этого следует выявлять и изолировать тех, у кого вирус подтвержден, выявлять их контакты. В случае успеха можно надеяться на то, что коронавирус будет локализован.

Поясняя позицию кризисного штаба относительно массового тестирования, Попов заметил, что планируется выработать индивидуальные рекомендации для конкретных регионов. В Нарве, например, надо проводить тестирование всех поступающих в больницу пациентов, но нет смысла регулярно тестировать персонал, если нет внутрибольничного заражения. Уже проводятся системные тестирования, например, жителей домов по уходу и персонал. Планируется изменить рекомендации для долечебного тестирования: в регионах с единичными случаями заражения надо целенаправленно тестировать людей из круга общения заболевшего человека.

- При этом мы бы хотели, чтобы семейные врачи проводили более либеральную политику в отношении тестирования, и мы очень надеемся на их помощь, в том числе и в поиске возможных заболевших, - сказал руководитель кризисного штаба.

Коронавирус идет волной

Людей волнует, как долго будет сохраняться нынешняя ситуация, когда можно ожидать пика заболеваемости, а затем – спада и возврата к прежней жизни.

А. Попов:

- Это во многом зависит от региона. Если говорить о Сааремаа, то можно утверждать, что там ситуация развивается по печальному сценарию и уже на ближайшей неделе надо готовиться к серьезным проблемам. Если говорить о Вырумаа, Таллинне и Харьюмаа – то в ближайшее время нам тоже стоит ждать больших проблем – в перспективе двух недель. Мы уже сейчас видим серьезное заполнение коек интенсивной терапии – 20 человек в Северо-Эстонской региональной больнице. Если же взять Ида-Вирмуаа, то вы находитесь в самом начале пути этого процесса. Здесь я вижу большую активность на улицах города: нельзя назвать это демонстрацией, но народа все таки много, хотя, как я заметил, люди стараются держать социальную дистанцию. Это хорошо, так как в Таллинне мы видим обратную картину. Говорить о каких-то сроках сейчас можно только относительно.

Расползание инфекции по Эстонии идет очень неравномерно. В тоже время доктор поспешил успокоить тех, кто волнуется о количестве дыхательных аппаратов: в Эстонии их примерно в два раза больше, чем рекомендовано иметь на один миллион человек – с учетом наркозных аппаратов (их можно использовать для вентиляции легких) у нас на один миллион населения имеется более 400 вентиляционных мест. Но к каждому из них необходим медицинский работник.

Маска: носить или не носить?

В отношении противоречивой информации о том, нужно ли в общественных местах носить маски, доктор Попов ответил:

- Маска маске рознь. Есть респираторы, улавливающие частицы вируса, а есть хирургические маски, которые больше защищают окружающих людей от заболевшего человека. Для того, чтобы снизить риск заболеваемости, хирургическую маску носить все же можно, но не стоит забывать о гигиене рук. Если человек в респираторе посещает магазин, но не моет руки после его посещения, не меняет одежду и так далее, он подвергает и себя, и окружающих серьезной опасности. Лучшее средство – это самоизоляция.

Софья Боборенко



