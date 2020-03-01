В Нарве возьмут тесты на коронавирус у жильцов общежития на улице Раквере и работников Maxima

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Департамент здоровья по предложению городской управы Нарвы сделает выборочное тестирование жильцов общежития на улице Раквере, 91. Кроме этого, тесты сделают всем работникам магазинов Maxima в Нарве, сообщает rus.err.ee.

Фото: архив prospekt.ee

Как сказала rus.err.ee руководитель Идаского отделения департамента здоровья Марье Муусикус, предложение - проверить общежития, сделала городская управа, чтобы иметь объективную картину о ситуации в общежитиях.

Почему выбрали для проверки именно общежитие на улице Раквере, Муусикус объяснила тем, что это городская управа предложила провести именно там проверку.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов добавил, что общежитие для проверки выбрали совместно с департаментом здоровья. "Объяснение очень простое. Общежитие на Раквере, 91 - одно из самых больших в городе, где живет много детей".

По словам представителя департамента здоровья, тестировать повально всех не имеет смысла, надо проверить тех, у кого есть симптомы заболевания: кашель, температура.

Кроме проверки общежития, 9 апреля начали делать тесты работникам торговой сети Maxima в Нарве.