Новых зараженных в Нарве не выявляют, но количество делающихся тестов на COVID-19 опять уменьшилось

Город / В центре вниманияНовых зараженных в Нарве не выявляют, но количество делающихся тестов на COVID-19 опять уменьшилось
Дата публикации: Сегодня, 15:53 Просмотрено: 500
Шестой день подряд берущиеся в Нарве пробы на коронавирус не выявляют новых заболевших. В то же время количество делающихся в приграничном городе тестов на COVID-19 стабильного роста не показывает, а опять сделало решительный шаг назад.
Фото: pixabay.com
В то время как республиканские власти рапортуют о том, что в Эстонии с каждым днем на коронавирус тестируют все больше людей, нарвитян проверяют на наличие COVID-19 в организмах непропорционально мало.
По информации Corrigo, в среду в Нарве были взяты пробы на коронавирус у 24 жителей, в то время как днем ранее, во вторник, протестировали 43-х нарвитян.
3 апреля пробы были взяты у 23-х нарвитян, 4 апреля – у пяти. 5 апреля мобильный пункт Corrigo в Нарве не работал, 6 апреля взяли 22 пробы.
В целом по Эстонии за последние сутки было проанализировано 1609 тестов.
В Нарве, крупнейшем городе Ида-Вирумаа, уже шестой день подряд новые заболевшие COVID-19 тестами не выявляются. Всего на данный момент в Нарве трое заболевших и пять (жители дома попечения), судя по всему, выздоровевших.
Prospekt.ee