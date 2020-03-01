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Город / В центре внимания / Конвейер новостейВ Нарве осталась единственная почтовая контора и очередь к ней выстраивается на улице

Дата публикации: Сегодня, 15:02 Просмотрено: 469

Читательница Наталья поделилась с prospekt.ee фотографиями, зафиксировавшие очередь к единственной работающей во время ЧП конторы Omniva в Нарве, расположенной на Кренгольме.

В Нарве осталась единственная почтовая контора и очередь к ней выстраивается на улице

Фото читательницы
«Народу много, но все соблюдают дистанцию. Все-таки странно, что решили закрыть почту в торговом центре Tempo, где в просторном зале ожидающие своей очереди могли спокойно держаться от других присутствующих на расстоянии в два метр, а оставили небольшую конторку на Кренгольме», -отмечает нарвитянка, недовольная и тем, что ей теперь приходится ходить на почту на другой конец города и долго дожидаться своей очереди.

Prospekt.ee

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