Читательница: автобус до Нарва-Йыэсуу переполнен - о соблюдении правила 2+2 нет и речи. Куда смотрит полиция? Комментарий полиции

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От нашей читательницы Юлии 8 апреля поступил звонок – она встревожена тем, что переполненные автобусы угрожают распространением коронавируса, но никто не обращает на эту очевидную опасность внимания.

Фото: архив prospekt.ee

«Я жительница Нарва-Йыэсуу, но работаю в Нарвской больнице, поэтому вынуждена пользоваться автобусом маршрута № 31, чтобы добраться до места работы, - рассказала Юлия. - Вчера , 7 апреля, я уезжала на этом автобусе из Нарвы в Нарва-Йыэсуу в 14.15 от остановки «Нарвский вокзал». Народу село уже достаточно много. На следующей остановке – «Петровская площадь» - в автобус село очень большое количество людей. Можно сказать, автобус был просто забит! О соблюдении правила 2+2 и речи нет. Причем, как я обратила внимание, в большинстве своем это не были жители Нарва-Йыэсуу (я давно живу в городе и знаю почти всех в лицо). Ехали молодые люди, приезжие – видимо, погулять у моря в хорошую погоду».

Юлия уверена, что именно полиция должна вмешаться в ситуацию.

«Печально, что мимо остановки в это время проезжал полицейский патруль, но реакции на то, что в автобус садится толпа людей, никакой!», - указала читательница.

Ситуацию комментирует руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев.

Спасибо читательнице за информацию, после получения сообщения мы проверили ситуацию, информирует руководитель нарвской полиции. Утром мы получили еще одно сообщение похожего характера, от том, что группа молодых людей направляется из Нарвы в Нарва-Йыэсуу и употребляет алкоголь. Такую информацию полиция всегда проверяет. Информацию о сборе компаний на автобусной остановке в Нарве мы передали и патрулю местного самоуправления, который также проверит ситуацию.

В 16-местных микроавтобусах выполнить требования 2+2 сложно, а в том, чтобы люди этих требований придерживались, заинтересованы все – это позволяет пресечь распространение вируса и сохранить здоровье и жизни наших жителей.

Фирма-перевозчик должна обеспечить возможность выполнения правила 2+2 в автобусах. Помогло вы увеличение числа автобусов на линии, чтобы уменьшить число пассажиров в каждом автобусе.

Завтра обсудим эту проблему также на региональной кризисной комиссии, обещает Андреев. Так как такая проблема есть и на других маршрутах, данную тему мы донесем и до Ида-Вируского транспортного центра.

Жителей, которые замечают нарушения 2+2 и другие нарушения общественного порядка, просим оперативно сообщать об этом на номер 112. В таком случае на место будет выслан патруль целенаправленно. Все-таки патруль, которая заметила читательница, мог в это время обслуживать другой вызов или выпонять другое задание, обращает внимание руководитель Нарвского отделения полиции.







