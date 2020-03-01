Пятый день новых зараженных коронавирусом в Нарве тесты не выявляют. Проб стали брать больше

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Нарвский инспектор Департамента здоровья Светлана Кузнецова сообщила prospekt.ee в среду днем, что новых заболевших Covid-19 в Нарве за последние сутки не появилось. То есть их число не растет уже пятый день.

Коллаж: prospekt.ee/pixabay.com

В Corrigo, организующим в Нарве работу мобильного пункта тестирования на коронавирус, prospekt.ee проинформировали, что 7 апреля у нарвитян было взято 43 пробы на Covid-19 – существенно больше, чем в любой из предыдущих дней.

По информации Corrigo, 3 апреля пробы были взяты у 23-х нарвитян, 4 апреля – у пяти. 5 апреля мобильный пункт Corrigo в Нарве не работал, 6 апреля взяли 22 пробы.

Светлана Кузнецова также отмечает, что число обращений со стороны семейных врачей по вопросу тестирования пациентов возросло.

Возвращаясь к тестированию пяти клиентов Нарвского дома попечения, первые пробы которых выявили заражение коронавирусом, а повторные, наоборот, показали отсутствие вируса в их организмах, нарвский инспектор Департамента здоровья указывает на то, что тесты ложноположительными не бывают (бывают ложноотрицательными). То есть можно уверенно говорить о том, что эти пятеро жителей дома попечения болели коронавирусом, но, судя по повторным пробам, выздоровели.

«Сказать, что коронавирусом они точно выздоровели, мы уверенно сможем только по завершении периода карантина, на котором они пока находятся», - говорит Кузнецова.

По состоянию на 3 апреля в Нарве было 8 человек и подтвержденным лабораторно диагнозом Covid-19. Во вторник стало известно, что повторные тесты пяти клиентов дома попечения дали отрицательный результат. Они как чувствовали так и чувствуют себя на данный момент сравнительно хорошо и симптомов заболевания у них не наблюдалось и не наблюдается.

Роман Викулов

prospekt.ee



