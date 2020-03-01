Власти Нарвы объяснили, почему городские дороги и тротуары не обрабатывают дезинфицирующим средством

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В ответ на вопрос «Почему у нас в Нарве не обрабатывают дороги и тротуары специальным дезинфицирующим средством?» Департамент городского хозяйства сообщает, что в Департамент здоровья был направлен запрос, требуется ли в условиях распространения COVID-19 обрабатывать дороги и тротуары дезинфицирующими средствами. Там сказали, что пока не надо.

Фото: prospekt.ee

Эту информацию распространила страница Нарвской горуправы в Facebook.

Ответ Департамента здоровья был следующим:

COVID-19 - это вирусная инфекция, которая передается от человека человеку капельным путем, главным образом при контакте с человеком, подверженным риску инфекции, у которого есть симптомы, характерные для инфекции. Вирус также может распространяться с загрязненных поверхностей. На загрязненных поверхностях вирус сохраняется в благоприятных условиях до 3 дней, но уничтожается при очистке или дезинфекции.

Насколько нам известно, уличная дезинфекция проводилась на Филиппинах, в Китае, Южной Корее, Иране, Грузии, Италии (Венеция) и Ливане, климат которых сильно отличается от нашего. Дезинфекция проводилась в крупных городах (в основном в столицах, за исключением Китая, Южной Кореи и Италии). Все эти страны имеют более теплый климат, а города характеризуются более высокой плотностью населения и меньшей долей зеленых насаждений.

В настоящее время климат достаточно холодный, поэтому маловероятно, что дорожное покрытие будет нагреваться настолько сильно, что теплый воздух поднимется и поднимет частицы вируса. Скорее, это будет иметь больше смысла летом, когда асфальт нагревается на солнце. Частицы вируса остаются на тротуарах дольше, когда нет осадков. В случае осадков они смываются в канализацию вместе с дождевой водой и оттуда не вылетают.

Может быть, было бы разумно сделать это в теплую и сухую погоду. Для дезинфекции улиц по всему миру используются водные растворы хлорида натрия.

В настоящее время Департамент здоровья не дает никаких рекомендаций относительно дезинфекции улиц города. В качестве первого шага, однако, в сухую и теплую погоду можно использовать мытье улиц.

Кроме того, мы рекомендуем проводить ежедневную влажную уборку общественных мест. При уборке мыть скамейки / столы, дверные ручки и т. д. соответствующими моющими / дезинфицирующими средствами.

Мы рекомендуем улучшить очистку и дезинфекцию туалетов. Оборудуйте все туалеты достаточным количеством средства для мытья рук, если возможно, установите инструкции по мытью рук, советует департамент.