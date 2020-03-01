В условиях эпидемии сессия городского собрания Нарвы будет проходить три дня по электронной почте

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В условиях угрозы распространения коронавируса впервые депутаты Нарвского городского собрания проведут заседания в рамках письменного производства, то есть обсуждение вопросов повестки и голосование будет проходить по электронной почте с обязательной электронной подписью через ID-карту. Сессия продлится три дня, сообщает rus.err.ee.

Фото: prospekt.ee

Как объяснила rus.err.ee председатель городского собрания Ирина Янович, сессия будет проходить по установленному регламенту - выступления, обсуждение, вопросы докладчикам, голосование. Только все будет проходить в письменном виде, поэтому сессия будет проходить три дня. Депутатам необходимо электронной подписью подтвердить свое присутствие на сессии и каждое голосование.

По словам Янович, депутата предложат заранее подготовить вопросы управе, можно по телефону связаться с докладчиками, но и входе сессии можно будет задать вопросы. По регламенту у каждого депутата есть право задать два вопроса по одной теме.

"Мы обсуждали возможность видеосвязи, но не нашли безопасных каналов, чтобы объединить всех депутатов, - сказала Янович. - За основу взяли опыт Вильянди и Йыхви, где сессии тоже проходили несколько дней. Сессия будет "транслироваться" на городском сайте. Это, конечно, будет не стенограмма заседания, а описание повестки".