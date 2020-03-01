В Нарве не выявили за три дня новых заболевших коронавирусом просто потому, что тесты не делаются? Нет, но проб берут очень мало

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Информация о том, что начиная с 3 апреля в Нарве не было выявлено ни одного нового заболевшего коронавирусом и лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19 по-прежнему поставлен только восьми нарвитянам, вызывает главный вопрос: насколько адекватные меры принимаются для того, чтобы обо всех фактах заболевания стало известно.

Фото: prospekt.ee

Достаточно ли в Нарве было сделано в последние дни тестов на коронавирус, чтобы отсутствие новых заболевших с лабораторно подтвержденным диагнозом, было по-настоящему обнадеживающим фактом?

С этим вопросом prospekt.ee обратился в понедельник после обеда к руководителю Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муусикус, но она, сославшись на отсутствие последних данных, посоветовала позвонить напрямую в Центр здоровья Corrigo, организующий в Нарве работу пункта мобильного тестирования. Это единственная организация берущая пробы на коронавирус у нарвитян, отметила Муусикус.

В Corrigo с prospekt.ee поделились статистикой по взятым с 3 апреля пробам, все из которых подтвердили отсутствие коронавируса в организмах протестированных нарвитян.

По информации Corrigo, 3 апреля пробы взяли у 23-х нарвитян, 4 апреля – у пяти. 5 апреля мобильный пункт Corrigo в Нарве не работал, а данных по сегодняшнему дню, 6 апреля, разумеется, пока нет.

К этому можно добавить повторные пробы, взятые у пяти жителей Нарвского дома попечения, первое тестирование которых показало заражение коронавирусом.

Напомним, что с 3 апреля нарвитян с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 больше не стало.

На данный диагноз COVID-19 поставлен восьми нарвитянам: 20-летнему работнику нарвского McDonalds, пяти жителям Нарвского дома попечения и двум его работникам.

В Департаменте здоровья в целом спокойно относятся к тому, что львиная доля больных коронавирусом остается в тени и о них не знают и не узнают.

"Нельзя исключать того, что сегодня заражённых может быть 10 тысяч. То есть мы смогли определить только 10%, проводя лабораторные исследования. С одной стороны, это пугает, с другой, это хорошая новость, то есть на самом деле число тяжело больных и показатели смертности от коронавируса очень скромные", - сказал в воскресенье в эфире «Актуальной камеры» глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.

Специалисты Департамента здоровья считают, что переломной точкой, которая покажет, как будет развиваться "коронакризис" дальше, может стать конец этой недели, информирует «Актуальная камера».

3 апреля правительство ЭР сообщило о планах организации массового тестирования на коронавирус. Решение о его проведении обещали принять на этой неделе.

В настоящее время правительство собирает данные о различных экспресс-тестах на коронавирус, информировал rus.err.ee, рассказывая о пресс-конференции министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.

"Мы договорились, что к понедельнику мы получим обзор различных тестов, которые используются в конкретных странах, в основном мы рассмотриваем страны Европейского союза. Я верю, что в понедельник будут приняты конкретные решения", - заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в пятницу, 3 апреля. По его словам, правительство очень подробно обсудило этот вопрос.

"В основном, решение принято, сегодня мы рассмотрели тактику разных стран, какие быстрые тесты они использовали", - сказал Рейнсалу. По его словам, речь идет о качестве тестов, потому что нет смысла использовать тесты, которые не дают надежного результата или слишком сложны в использовании.

Тем не менее, министр социальных дел Танел Кийк уточнил ERR, что решение о массовой проверке скорее всего будет принято во вторник. "Скорее, это будет на повестке дня во вторник", - сказал Кийк.

Премьер-министр Юри Ратас также заявил в четверг вечером в интервью "Актуальной камере", что поддерживает массовое тестирование, но для этого необходимо использовать надежные тесты.

"Я поддерживаю принцип массового тестирования, завтра мы снова обсудим его в нашей комиссии, но это предполагает, что мы получим надежные, качественные и простые в использовании тесты", - сказал Ратас.

Роман Викулов

prospekt.ee