В последние дни новых зараженных коронавирусом в Нарве не выявлено

Дата публикации: Сегодня, 12:02 Просмотрено: 323

С 3 апреля, когда коронавирус был выявлен у двух работников Нарвского дома попечения, в Нарве пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирус COVID-19» не прибавилось. Официально в крупнейшем городе Ида-Вирумаа по-прежнему 8 заболевших.

Руководитель Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муусикуст в понедельник утром сказала prospekt.ee, что последние сделанные в Нарве тесты не выявили новых зараженных. Сказать сходу, у какого числа нарвитян были взяты пробы на коронавирус c 3 апреля, госпожа Муусикус затруднилась, но пообещала уточнить эту информацию позже.

Также, по ее словам, сегодня станет известно, являются ли положительными повторные пробы, взятые у пяти жителей Нарвского дома попечения. Напомним, что тестирование 130 клиентов социального учреждения показало наличие коронавируса в организме пяти жителей дома.

На данный момент лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19 поставлен 20-летнему работнику нарвского McDonalds, пяти жителям Нарвского дома попечения и двум его работникам.

Роман Викулов

Prospekt.ee



