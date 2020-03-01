Нарвитянка о дистанционном обучении в условиях эпидемии коронавируса: родители сначала ужаснулись, а потом включилось чувство юмора

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Введение чрезвычайного положения в Эстонии и переход на дистанционное обучение для меня не стал сюрпризом, морально я уже была готова к этому примерно за день–два. Однако мои ожидания по поводу того, как будет развиваться ситуация, оправдались не во всем, пишет наша читательница Екатерина.

Иллюстративное фото.

Ниже мы предлагаем вашему вниманию мнение нарвитянки, мамы двоих школьников, о дистанционном обучении в условиях эпидемии коронавируса в полном объеме.

Родители в ужасе

Если посмотреть на посты в соцсетях, то родители сначала ужаснулись, потом растерялись, затем инстинкт самосохранения заставил включить чувство юмора. Приведу несколько озвученных в соцсетях мнений:

«Неделя дистанционного обучения перевалила за половину. Сначала надеялась продолжить ходить на работу, но на второй день поняла, что не получится и работать, и детям помогать. Теперь с 8.00 до 22.00 вместе с детьми делаю уроки, а по ночам работаю. Из неприятных открытий. Поскольку все работы своих детей проверяю лично, то по оценкам понимаю, что я, имеющая два высших образования, справляюсь с программой шестого класса лишь на четвёрку. Обидно очень, но поняла, что дочь моя умна, а вот с оцениванием в школе не очень. Самая же "любимая" учительница проигнорировала два моих письма и признаков жизни не подаёт»;

«У нас все в однушке. И старшая садовая группа, и кошачий приют, и аудитория универа, и офис ассистента правления. День простоять, да ночь продержаться»;

«Только теперь родители поняли, что дети их плохо учатся не потому, что все учителя плохие. Примите наши извинения, педагоги!»;

«Если дети останутся ещё на две недели дома, родители сами откроют вакцину от коронавируса».

Почему так непросто?

В моей семье два ученика – девятого и четвертого класса. Школу называть не буду, чтобы не обвинили в рекламе, так как в отличие от большинства озвучивших в социальных сетях свои мнения я наших учителей и руководство буду хвалить. В том, как реагируют дети и родители на неожиданно свалившуюся на их голову ситуацию, есть несколько определяющих факторов.

Первый – возраст ученика. Второй – адекватность педагогов и администрации школы. Третий - наличие у учащегося компьютера, ноутбука или планшета. И, наконец, четвертый фактор - занятость родителей.

Мой девятиклассник не доставляет мне никаких хлопот. Он хорошо учится, поэтому сейчас в состоянии самостоятельно изучать и усваивать материал, выполнять требуемые работы, искать и находить нужную информацию, вовремя отправлять учителям выполненные задания. Что ему не нравится, так это большой объем заданий и отсутствие четкого привычного распорядка дня.

анее он каждый день был занят школой, внешкольной деятельностью, спортом - и успевал многое. Теперь, по его ощущениям, «делаешь, делаешь весь день что-то, а результата не видно». Его также огорчает невозможность заниматься любимым хобби, общаться с друзьями офф-лайн (общение в сети, конечно же, продолжается, возродились командные игры он-лайн).

Младший, четвероклассник, как оказалось, сразу самостоятельно справиться со всеми заданиями был не в состоянии. Он не особо увлекается компьютерными играми, так что даже освоение клавиатуры – в русской, эстонской и английской раскладке – для него стало вызовом. Где найти точку и запятую, где прячется буква «Ё», как отправить мейл на нужный адрес – во всем этом должны помогать родители.

Ряд школьных учебников в Эстонии переведен в учебную электронную среду opik.ee, где можно получать информацию из школьных учебников и выполнять задания прямо на экране компьютера с помощью клавиатуры. С этим мой четвероклашка справлялся в общем без особых проблем. Но с обучением ряда предметов на эстонском языке – уже совсем другая история. Без нашей с мужем помощи (а мы владеем и эстонским, и английским языком на хорошем уровне) ему уже было не обойтись. Одно дело проговорить и отработать новую тему с учителем в классе, и совсем другое – освоить все то же самому. К сожалению, пока не получается. К концу второй недели я почувствовала, что устала от заданий и хочу немного личного свободного времени, его явно не хватает.

Честно говоря, слабо представляю, как справляются те, кто младше, особенно первоклассники. Отмечу, что Министерство образование выступило с обращением к школам отменить оценивание учеников «хотя бы в течение первых двух недель».

Единая платформа для обучения

Внезапный переход на дистанционное обучение оказался сложной задачкой и для всей системы образования. Несмотря на наши успехи в е-государстве, у педагогов и администрации школ, а также Министерства образования, как оказалось, нет единой платформы для проведения обучения через дигитальные устройства, нет понимания, как надо его проводить, какой объем заданий по силам школьникам разных возрастов. Каждый учитель стал выходить из положения в меру своих знаний и компетенций. Какие-то задания нам приходится делать в тетради и фотографировать для того, чтобы отослать педагогу. Что-то делается в виртуальных учебниках.

Некоторые педагоги сами разрабатывают учебные листы, кто-то пользуется уже существующими наработками. Странички знакомых педагогов в Фейсбуке наполнились сообщениями и ссылками на различные образовательные ресурсы, призванные помочь именно в виртуальном обучении. Представьте, какая каша в голове у ученика, если каждый предмет необходимо изучать, используя отдельную программу!

Первые недели показали, что для дальнейшего развития системы образования представляется разумным перевод учебной работы школ Эстонии в полном объеме на одну из ведущих глобальных платформ виртуального обучения. Однозначно за!

У вас не найдется лишнего компьютера?

Второй момент – наличие доступных гаджетов. У нас в семье ноутбук и компьютер, это дает возможность детям одновременно заниматься классными работами и домашними заданиями, которые учителя выставляют на каждый день. При этом мама, работающая «на удаленке», вынуждена отдавать лучшее рабочее время одному из детей. Приходится работать через смартфон или урывками, пока ребенок обедает, отдыхает, рисует или мастерит.

Что делают родители в семьях, где детей много, а компьютеров мало, загадка. Наша школа в первый же день удаленного обучения провела опрос о том, у кого какая техника есть в наличии. Судя по поступающим заданиям, гаджеты есть в каждой семье. Одновременно в Фейсбуке волонтеры запустили компанию по сбору техники для тех детей, у которых её нет, администрации школ искали возможность снабдить всех компьютерами или планшетами.

Благодарю за адекватность!

Прошедшие две недели, как мне кажется, должны уже расставить многое, что называется, по местам. Вот тут буду от души благодарить педагогов и администрацию нашей школы за адекватную оценку происходящего! Наши учителя, в отличие от многих других (сужу по разговорам со знакомыми), не стали ограничивать детей строгими рамками исполнения классных и домашних заданий – важно сделать всё к концу недели. Отдельные проверочные работы или тесты у старшеклассников – к определенному времени дня.

Мы с младшим ребенком, к счастью, не озадачены проектами по труду (сделай что-то, фиксируя каждый этап, и подготовь презентацию, срок – 4 дня), а просто изготовили оригами, получив ссылку на образец. Для урока физкультуры нам не надо отсылать педагогу видео о том, как ребенок гуляет во дворе или делать реферат о том, как называется каждая линия на баскетбольной площадке (не шучу, видела и такие реальные задания в других школах). К концу первой недели классный руководитель написала всем родителям письмо, в котором отметила, что объем заданий она будет сокращать, так как детям сложно справляться.

Другой педагог, моя хорошая знакомая, написала мне: «Три ночи не спала, все думала, что и как лучше делать. За день у меня по 200 ответов на электронной почте». Сочувствую и безмерно уважаю.

Словом, нелегко в учении сейчас всем – и детям, и родителям, и педагогам вместе с администрацией (что ещё министерство от нас потребует?!). Спасибо всем, кто с пониманием относится к ситуации. Тем легче будет в бою!