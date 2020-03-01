Патрулирование в Нарве: взрослые - молодцы, подростки - не очень

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Начиная с 27 марта Нарву патрулируют не только полицейские, но и спасатели, а также специально созданные группы, в которые входят добровольцы и специалисты городской управы.

ФОТО: C 27 марта Нарва ограничила доступ к городским спортивным площадкам. prospekt.ee

Все они контролируют соблюдение распоряжений чрезвычайной комиссии: не собираться на улицах группами, а также следовать правилу 2+2 - по улице могут двигаться вместе не более двух человек, все пешеходы должны соблюдать дистанцию между собой в два метра.

В числе прочих улицы несколько дней патрулировал журналист ERR Сергей Степанов, после чего на его страничке в Фейсбуке появился пост: «Нарвитяне, я бы хотел сказать вам всем спасибо! Спасибо за то, насколько серьезно вы отнеслись к требованию социального дистанцирования, так называемому правилу 2+2. Вы молодцы! Проведя по несколько часов в день, в течениие трех дней в городском патруле, я могу с уверенностью сказать, что вы - одни из самых дисциплинированных жителей Эстонии».

Побывав в прошлые выходные на променаде, в парках, на тропах Аккекюла, где благодаря хорошей погоде прогуливалось немало людей, журналист отметил, что подавляющее большинство придерживались правила 2+2. Подростки оказались менее дисциплинированы, но и у них с патрулями конфликтов не возникало, все инциденты разрешились мирно.

«Эти три дня доказали, что нарвитяне достаточно информированы и ответственны. Еще раз - вы молодцы!» - заключает Сергей Степанов.

Популярный пост собрал много комментариев: кто-то соглашается с его автором, кто-то настроен более скептически.

Наши читатели, в прошлые выходные прогуливавшиеся по Нарве и соседнему Нарва-Йыесуу, также поделились своими впечатлениями. «На променаде взрослые соблюдают дистанцию, а подростки все же собираются довольно большими компаниями. Наверное, когда к ним подходят патрули или полиция, они их слушают. Но когда им обычные бабушки делают замечания, ребята не реагируют», - с сожалением рассказала наша пожилая читательница.

«Мы с мужем в выходные были в нарва-йыэсууском лесу - там чудесно, и народу, конечно, было немало, но все молодцы - гуляют только семьями и держатся друг от друга на приличном расстоянии», - рассказала еще одна читательница.

В ходе организованного при поддержке Центра развития предпринимательства Ида-Вирумаа вебинара по применению мер защиты от коронавируса глава нарвской полиции Сергей Андреев подтвердил, что в целом нарвитяне ведут себя вполне законопослушно. Если полицейские патрули замечают компанию людей, они подходят к ним и разъясняют, что они нарушают правила. Никаких инцидентов с этими компаниями пока не было.

«Пока мы никого не наказываем, только даем разъяснения и следим, чтобы правила соблюдались. Однако люди должны знать, что в нашем распоряжении есть и другие меры воздействия на нарушителей, например, штрафы», - сказал Андреев.

Работу по патрулированию улиц ведут также работники Спасательного департамента. «Мы призываем всех помнить о том, что в Эстонии наступил пожароопасный период, когда жечь траву запрещено. В данной ситуации нам особенно не хотелось бы тратить силы и время на такие вызовы. Чем меньше будет пожаров - тем больше патрулей и разъяснительной работы на улицах», - пояснила руководитель по коммуникациям Восточного спасательного департамента Евгения Парв.

Она также согласна с тем, что чаще всего в поле зрения патрулей попадают именно подростки. «Именно сейчас важно, чтобы родители не только сами строго соблюдали правила, но и разъясняли их своим детям. Договариваться с подростками не всегда легко, но взрослые должны помнить, что сейчас это жизненно необходимо», - дала совет Парв.

Ирина Токарева





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