Руководитель кризисного штаба Департамента здоровья: возможно, Нарва находится в самом начале процесса, а народу на улицах слишком много

Дата публикации: Сегодня, 18:39 Просмотрено: 569

4 апреля Ида-Вирумаа и Нарву посетил руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов. Он посетовал на то, что народу на улицах Нарвы слишком много, но в то же время отметил, что нарвитяне держат дистанцию.

Фото: Руководитель кризисного штаба Аркадий Попов на рабочем совещании в Нарвской больнице. Софья Боборенко

Он дал высокую оценку Ида-Вируской Центральной больнице, которая показывает высокий уровень готовности к возможной кризисной ситуации.

В настоящий момент проводится работа по подготовке и Нарвской больницы к потенциальной чрезвычайной ситуации. Аркадий Попов также поделился мнением, что Нарва в данный момент – одно из самых спокойных регионов в Эстонии, где наблюдаются практически единичные случаи заражения COVID-19.

- Здесь я вижу большую активность на улицах города: нельзя назвать это демонстрацией, но народа все такие много, хотя, как я заметил, люди стараются держать социальную дистанцию. Возможно, Нарва находится в самом начале процесса, который на Сааремаа или в Таллинне приближается к своему пику.

Поясняя позицию кризисного штаба относительно массового тестирования, Попов заметил, что планируется выработать индивидуальные рекомендации для конкретных регионов. Это значит, что в тех случаях, когда пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 немного, важно установить их круг общения для локализации распространения заражения, а семейные врачи должны стать главными помощниками Департамента здоровья в этой работе.

Главной проблемой Нарвской больницы является отсутствие в необходимом количестве персонала, в частности, для укомплектования двух отдельных приемных покоев – для зараженных коронавирусом пациентов и тех, кто не является носителем болезни. Попов пообещал, что в случае необходимости, коллеги других лечебных заведений Эстонии придут на помощь.

Софья Боборенко

prospekt.ee



