Нарвитянка предлагает меры по противодействию коронавирусу: нужны только большие продуктовые корзины-тележки!

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"Сейчас в Эстонии очень много говорят о том, как можно предотвратить распространение коронавируса, и тут любое эффективное средство важно. Я хочу порекомендовать опыт Латвии, вернее, привести один пример — разумный и простой. Узнала об этом от своего сына, который там живет. Он очень волнуется за нас с мужем, звонит каждый день, ведь мы люди возрастные — 85 и 90 лет", - пишет "Нарвской газете" читательница Раиса Теплякова.



Все корзины в торговых центрах регулярно дезинфицируют. Фото: иллюстративное

Предложения нарвитянки по противодействию распространения коронавируса касаются принципов организации розничной торговли.

"Так вот: в Латвии еще раньше, чем у нас, для продавцов в продуктовых магазинах введены прозрачные перегородки. А покупателям разрешено пользоваться теперь только большими продуктовыми корзинами, на колесиках. Маленькие корзинки, корзинки для детей — все из оборота изъято, торговыми заведениями приобретено нужное количество больших корзин", - обращает внимание Раиса Теплякова. Она указывает на то, что смысл временного перехода только к тележкам в торговых залах очень простой, а подобная реорганизация очень эффективна.

"Таким образом людей в магазинах отделяет друг от друга как минимум корзина-тележка, а это немаленькое расстояние. И это гораздо надежней, чем просто призывать людей держаться друг от друга подальше. Знаю по своему опыту: народ в очереди, особенно с недавнего времени, когда начал «активно закупаться», не просто не рассредоточивается на пути в кассу, некоторые норовят влезть без очереди, некоторые напирают на соседа", - делится своими мыслями и личным опытом Раиса Теплякова.



Фото: Delfi

Письмо читательницы по просьбе нашего издания прокомментировал менеджер по коммуникациям Prisma Peremarket Иво Рулл:

- При совершении небольших покупок маленькие корзинки все же удобнее для покупателей. Однако мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы покупатели не забывали соблюдать безопасное расстояние: наклейки с напоминаниями висят вдоль полок с товарами, у касс сделана разметка. Важно, что и сами кассиры следят за тем, чтобы пока один покупатель не соберет свои покупки в пакет и не отойдет от кассы, следующий покупатель не приближался к нему.

Также, по словам Рулла, все корзины в торговых центрах регулярно дезинфицируют, дезинфицирующие средства при входе в торговые залы позволяют покупателям соблюдать чистоту рук до и после посещения магазина.

Наши читатели также интересуются, собираются ли местные торговые центры ввести в Нарве такую услугу, как доставка продуктов на дом, что сделало бы нашу повседневную жизнь безопаснее. По словам Иво Рулла, в настоящий момент руководство Prisma Peremarket рассматривает возможность ввести в Нарве услугу доставки товаров на дом.

Иво Рулл:

- Раньше в Нарве не было спроса на эту услугу, но в связи с нынешней ситуацией мы планируем ввести такую услугу в ближайшее время, возможно, в течение двух месяцев.

В Таллинне и Тарту, где доставка товаров от Prisma существует давно, эта услуга стоит около 5 евро, однако при покупке на сумму более 50 евро товары доставляются на дом бесплатно.

Заказы на доставку принимаются только через интернет. Возможно, именно это и стало препятствием для организации услуги доставки продуктов на дом в Нарве : пожилые люди, нуждающиеся в такой услуге, не всегда дружат с интернетом, отметил менеджер.

Ирина Токарева









