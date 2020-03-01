Аптечная реформа: в Эстонии закрылись 13 аптек, из них в Нарве - одна

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В соответствии с аптечной реформой в Нарве закрывается всего одна аптека. Всего по стране о прекращении своей деятельности объявили 13 аптек.

ФОТО: Практически все нарвские аптеки продолжили свою работу. Натянутые ленты внутри не указывают на закрытие, они лишь упорядочивают передвижение по аптеке на время эпидемии коронавируса. Светлана Зайцева

С 1 апреля вступила в силу аптечная реформа, согласно которой управлять аптекой в Эстонии может только провизор, которому принадлежит вся аптека или ее наибольшая доля. Эти нововведения были задуманы для того, чтобы вывести аптеки из-под контроля оптовых продавцов лекарствами, которым принадлежало две трети от общего числа аптек.

Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки отменить или существенно изменить реформу закончились неудачей. Однако и массового закрытия аптек, о чем предупреждали прежние владельцы, не произошло.

Как сообщила нам Кристи Сарап, руководитель по коммуникациям Департамента лекарственных средств, о прекращении деятельности по стране объявили всего 25 аптек, а остальные 468 продолжают работу с новыми владельцами. Другими словами, собственность на подавляющее большинство аптек была переоформлена на провизоров.

В Ида-Вирумаа закрылось четыре аптеки

В Нарве закрылась всего одна аптека - Kreenholmi Apteek (ул. Вестервалли, 15). В Кохтла-Ярве закрываются филиал аптеки Südameapteek в торговом центре Iidla в Ахтме (ул. Тервисе, 1) и филиал аптеки Kohtla-Järve Apteek на Кескаллеэ, 6. В Силламяэ закрывается Viru Pharmacy (пр. Виру,2).

Кристи Сарап пояснила, что провизоры, новые собственники аптек, свободны в выборе названия для своей аптеки, никаких ограничений нет. Аптеки, работающие на основании договора франшизы (договор, позволяющий использовать брендовое имя – прим. ред.), обычно используют сетевые названия.

К. Сарап:

- Доступность лекарств по-прежнему обеспечена всем нуждающимся жителям по всей Эстонии. Пациенты также могут получить профессиональную помощь в рамках компетенции аптекарей.

Как заявляют в департаменте, месторасположение аптек по большей мере останется прежним.

А был ли смысл?

Как сообщалось, изначально новым требованиям закона не соответствовали более 200 аптек по всей Эстонии. На данный момент 267 аптек уже соответствуют новым требованиям, остальные проходят процедуру изменения юридического статуса заведения.

В последние месяцы на рынке аптечной продукции наблюдался большой спрос, связанный с распространением коронавируса. Население отправилось за сезонными лекарствами и антисептиками. Возможно, сложившаяся ситуация подтолкнула ряд провизоров решиться на принятие условий государства.

У специалистов, кстати, остаются и сомнения в том, насколько аптечная реформа выполнит заявленную задачу по уменьшению контроля оптовых поставщиков над розничной торговлей лекарствами. Хотя формально аптеки теперь принадлежат провизорам, большинство из них связаны с бывшими владельцами договорами аренды и франшизы.

"Целью реформы было уменьшение влияния оптовых поставщиков на рынок, но эта часть реформы не слишком удалась. А все потому, что оптовые продавцы не исчезнут, равно как и их бренды и договоры франшизы. И они, по большей части, продолжат диктовать условия", - сказал гендиректор Департамента конкуренции Мярт Отс порталу ERR.EE.

НАША СПРАВКА:

Провизор – это человек с высшим фармацевтическим образованием. Одному провизору разрешается владеть не более чем четырьмя аптеками (в городах с населением более 4000 человек), в одной из которых он должен сам работать директором. В населенных пунктах с населением менее 4000 человек провизор также может открывать аптечные филиалы.

Светлана Зайцева