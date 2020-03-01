Коронавирус закрывает рестораны и кафе, но доставка еды на дом не пользуется в Нарве большой популярностью

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Если в Тарту и в Таллинне, судя по материалам СМИ, услуга доставки еды на дом в последнее время стала чрезвычайно востребована, то в Нарве ситуация иная. Во всяком случае пока.



ФОТО: Александр Губер, работник кафе Muna, с 11 часов утра начинает развозить заказы по домам. Светлана Зайцева

Сразу оговоримся: доставку еды на дом нарвские компании, занимающиеся организацией общественного питания, практиковали всегда. В основном потребителями этой услуги были довольно состоятельные люди и молодежь — не возиться у плиты, когда пожаловали гости или пришел уставший с работы, побаловать себя чем-то вкусненьким, да просто дать себе передышку в череде бытовых забот.

Сегодня, когда в стране объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, ситуация изменилась: еду на дом заказывают прежде всего те, кто оказался на вынужденном карантине, те, кто усиленно заботится о себе и своих близких, опасается подхватить вирус в многолюдных магазинах или быть его невольным переносчиком. В столице и в Тарту спрос на доставку готовой еды на дом очень велик. Если верить СМИ, порой люди вынуждены ждать свой заказ в течение нескольких дней.

Можно порадоваться за столичные фирмы: работы у них хватает с лихвой и в наступившие тяжелые времена, когда многие компании распускают и сокращают свой персонал. А что у нас тут в Нарве?

Бронислава Пупкевич, управляющая кафе MUNA, расположенного в стенах Нарвского колледжа Тартуского университета, не скрывает своей озабоченности нынешним положением дел:

- Кафе временно закрытодля посещения, но часть нашего коллектива работает. С понедельника по пятницу мы выполняем заказы с доставкой - вкусный горячий обед привезём домой или в офис, пока в пределах Нарвы. Минимальный заказ 10 евро, бесплатная доставка: курьер приезжает к дому, поднимается на этаж и оставляет у двери термоящик, человек забирает оттуда еду, а мы забираем коробку. Все безопасно, никакого контакта курьера и заказчика. Заказ можно сделать в любое удобное время, выбрав меню и время в онлайн кафе Muna: www.e-muna.ee, там же есть меню — борщ, солянка, супы, паста, котлеты, курица, мясо... В ближайшие дни добавятся пельмени, повара уже начали их изготавливать.

- Как с заказами?

- Пока не густо, от трёх до шести заказов в день. От прежнего оборота кафе — это мизерные суммы. Работа ради работы. Но главное — продержаться это трудное время, сохранить персонал, бизнес.

- И кто в основном ваши заказчики сейчас и что заказывают, если не секрет?

- Всё зависит от заказчика: наши постоянные гости не желают отказываться от любимой пасты Карбонара или пасты с овощами WOK, семьи с детьми чаще выбирают суп литрами, а работающие люди заказывают в офис суп и второе порционно - у нас три варианта супа и основного блюда. Обратили внимание, что для пожилых людей часто еду заказывают их дети или внуки, живущие в других городах.

- А не было идеи перебраться на какое-то время, предположим, в Таллинн, ведь там, говорят, многие кафе и рестораны еле справляются с доставкой еды на дом — так много заказов?

- Да, мы просчитывали и этот вариант. После выхода передачи «Инсайт» на канале ETV+, в которой участвовали и мы, предложения из столицы были: приезжайте, арендуйте. Но тогда надо вести туда свою команду, расселять где-то людей, налаживать все с нуля… Слишком много неизвестных для решения уравнения.

Не увеличилось в последнее время количество клиентов и у небольшой нарвской фирмы, принимающей заказы по телефону, указанном на сайте компании www.edanarva.ee. Но, говорит ее представитель, и меньше не стало, что уже вселяет оптимизм. Основными клиентами фирмы были и остаются работники малых нарвских фирм, которые заказывают обед в офис, пенсионеры, люди, ухаживающие за престарелыми родственниками. Стоимость обеда — 4 евро, отдельно суп — 2 евро, отдельно горячее — 3 евро; доставка бесплатно.

«У нас бесконтактная доставка, - подчеркивается в объявлении на сайте, - после термообработки пищи сразу в одноразовую термопосуду, и вы получаете ещё горячую еду! Каждый день — новое меню».

- Предполагаете, что число клиентов может вырасти, как, например, в некоторых других городах? - интересуюсь я и получаю ответ:

- Вряд ли: многие прежде работавшие люди теперь вынужденно сидят дома, поэтому сами себе и готовят; а пенсионеры наши как ходили по магазинам, так и сейчас не слишком боятся это делать. А Таллинн и Тарту нам не пример. Увы!

Владимир Чердаков, собственник популярных в Нарве «Модерна»и «Авеню», два своих кафе закрыл, несмотря на то, что в них был отдельный вход со стороны улицы, и доставкой еды на дом не занимается. Считает это, «бессмысленным».

- Тут все очень просто: если мы не работаем, то и аренду, и коммунальные платежи не платим, - объясняет музыкант и ресторатор. - Во всяком случае, надеюсь, что будет именно так, собственники помещений обещали. Кто-то из нашего персонала уволился, кто-то ушел в отпуск. Конечно, надеемся на лучшее. По поводу доставки на дом, думаю, народ наш в большинстве своем все же еще не слишком этому доверяет, знаю, некоторые считают, что это потенциальная угроза, трудно переубедить. А вот к чему призываю нарвитян, так это — выполняйте рекомендации специалистов, чтобы сдержать распространение коронавируса, и помогайте близким, своим соседям в том числе.

Светлана Зайцева



