Катри Райк о жалобе руководства Нарвы в прокуратуру на оппозицию: это отчаянная попытка сохранить власть

Дата публикации: Сегодня, 15:21 Просмотрено: 359

Обращение руководства Нарвы в прокуратуру нельзя назвать иначе как отчаянной попыткой сохранить власть. Страх потерять власть в городе велик. Но против нынешних правителей Нарвы не только оппозиция, но и сами горожане, уверена оппозиционерка Катри Райк, надеющаяся однажды стать мэром города.

Коллаж: prospekt.ee

Власти Нарвы пожаловались в прокуратуру на городскую оппозицию во главе с руководителем антикоррупционной комиссии Рийгикогу и председателем фракции "Наша Нарва" Катри Райк, обвинив оппозицию в подделке нескольких подписей под петицией за закрытие муниципальной газеты, сообщал сегодня rus.err.ee.

Жалоба касается сбора подписей за закрытие муниципальной газеты Narva Linnaleht, который был инициирован в январе этого года фракцией "Наша Нарва".

13 марта обращение, под которым подписались примерно 1800 человек, было передано в городскую управу, а накануне мэр Нарвы Алексей Евграфов и председатель горсобрания Ирина Янович обратились с заявлением в прокуратуру, в котором просят возбудить уголовное дело.

По оценке Евграфова и Янович, ряд подписей под петицией был подделан, а некоторые лица подписали документ дважды - через интернет и на бумаге. Нарвские власти считают, что оппозиция передала ложные данные умышленно. "У нас есть основания полагать, что как минимум 30 подписей поддельные", - сказала ERR Ирина Янович.

Реагируя на своей странице в Facebook на обращение политических оппонентов в прокуратуру, оппозиционный депутат Катри Райк назвала обращение городских властей в прокуратуру «отчаянной попыткой сохранить власть».

«Обращение руководства Нарвы в прокуратуру нельзя назвать иначе как отчаянной попыткой сохранить власть. Страх потерять власть в городе велик. Но против нынешних правителей Нарвы не только оппозиция, но и сами горожане. Нарвская Linnaleht – лишь верхушка айсберга», - заявляет Райк.

По ее словам, авторы петиции за закрытие Narva Linnaleht автоматически не суммировали подписи, которые были поданы в среде Petitsioon.ee, и подписи, собранные по правилам народной инициативы: указаны имя, место жительства, подпись. Последних было 792, для запуска петиции хватило бы и 560.

«Проверка достоверности подписей является задачей мэрии. Те, кто обратился в прокуратуру, не сделали домашнюю работу», - отмечает оппозиционерка.

Катри Райк уверена что именно в условиях нынешнего кризиса Нарва обязана сэкономить отказавшись от содержания издания Narva Linnaleht.

«Чрезвычайное положение длится уже три недели. COVID-19 добрался до Нарвы и до нарвского дома попечения. На днях люди получат пенсию и отправятся на дачи. Как защитить пожилых нарвитян? Что станет с временной отменой платы за место в детских садах нашего города? Чем занимается кризисная комиссия? Это – реальные вопросы. Властям пора достойно отказаться от Narva Linnaleht. Во время кризиса ее содержание – это очевидное разбазаривание средств», - обращает внимание общественности Райк.



