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Город / В центре вниманияУ двух работников Нарвского дома попечения обнаружили коронавирус. Пяти предположительно заболевшим клиентам повторные тесты сделают сегодня

Дата публикации: Сегодня, 11:56 Просмотрено: 2 240

Результаты проб на коронавирус COVID-19, взятые у персонала Нарвского дома попечения, в двух случаях оказались положительными. Ранее присутствие вируса в организме было установлено у пяти жителей дома.

У двух работников Нарвского дома попечения обнаружили коронавирус. Пяти предположительно заболевшим клиентам повторные тесты сделают сегодня

Фото: Софья Боборенко

Все пять заболевших коронавирусом обитателей дома попечения сейчас чувствуют себя нормально, живут по отдельности и за их состоянием круглосуточно наблюдают.

Обнаружение коронавируса у двух работников Нарвского дома попечения объясняет, как содержавшиеся в разных отделениях и не контактировавшие друг с другом клиенты учреждения могли заразиться.

Повторные тесты пяти клиентам дома сделают сегодня. 

Вчера в интервью «Северному побережью» заведующая домом попечения Татьяна Стольфат выразила сомнение, что пятеро обитателей дома действительно заразились коронавирусом.  Она сделала такое предположение на том основании, что пожилые люди, у которых обнаружили вирус, находятся в разных частях дома попечения и не контактируют друг с другом, а также у некоторых из них ограничены возможности передвижения.

Нарвский инспектор Департамента здоровья Светлана Кузнецова сказала prospekt.ee, что других заболевших коронавирусом COVID-19 нарвитян последние тесты не выявили. 

То есть на данный момент лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19 поставлен 20-летнему работнику нарвского McDonalds, пяти жителям Нарвского дома попечения и двум его работникам.

Роман Викулов


У пяти жителей Нарвского дома попечения выявили коронавирус. Руководитель учреждения сомневается в результатах тестов


Комментарии (3)

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вопрос
Сегодня, 14:05
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А у самой заведующей сделан тест ??? Вместо того чтобы лечить беззащитных стариков персонал их заражает , притаскивая заразу из вне . Пора городской власти задуматься и отстранить от занимаемой должности заведующую , ведь это уже не первый случай в этом доме .
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АП
Сегодня, 15:32
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Пора самих представителей власти отстранить разводят только склоки в судах но свою работу не исполняют
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Belka
Сегодня, 20:31
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Как вам не стыдно писать такие комментарии. А вы в себе уверены, что вы не распространяете этот вирус окружающим? Если вы в этом вопросе невежа, то помолчите и не пишите такую чушь. Господи помоги людям включить мозги и никого не обижать своим невежеством окружающих. Легко осуждать других не зная, что там делается. Сейчас всем нелегко. Так давайте не будем никого осуждать, а просто пожелаем всем, чтобы все это как можно быстрее закончилось.

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