У двух работников Нарвского дома попечения обнаружили коронавирус. Пяти предположительно заболевшим клиентам повторные тесты сделают сегодня

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Результаты проб на коронавирус COVID-19, взятые у персонала Нарвского дома попечения, в двух случаях оказались положительными. Ранее присутствие вируса в организме было установлено у пяти жителей дома.

Фото: Софья Боборенко

Все пять заболевших коронавирусом обитателей дома попечения сейчас чувствуют себя нормально, живут по отдельности и за их состоянием круглосуточно наблюдают.

Обнаружение коронавируса у двух работников Нарвского дома попечения объясняет, как содержавшиеся в разных отделениях и не контактировавшие друг с другом клиенты учреждения могли заразиться.

Повторные тесты пяти клиентам дома сделают сегодня.

Вчера в интервью «Северному побережью» заведующая домом попечения Татьяна Стольфат выразила сомнение, что пятеро обитателей дома действительно заразились коронавирусом. Она сделала такое предположение на том основании, что пожилые люди, у которых обнаружили вирус, находятся в разных частях дома попечения и не контактируют друг с другом, а также у некоторых из них ограничены возможности передвижения.

Нарвский инспектор Департамента здоровья Светлана Кузнецова сказала prospekt.ee, что других заболевших коронавирусом COVID-19 нарвитян последние тесты не выявили.

То есть на данный момент лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19 поставлен 20-летнему работнику нарвского McDonalds, пяти жителям Нарвского дома попечения и двум его работникам.

Роман Викулов





У пяти жителей Нарвского дома попечения выявили коронавирус. Руководитель учреждения сомневается в результатах тестов



