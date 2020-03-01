 Нарвский отдел полиции пока никого не штрафовал за игнорирование требований по противодействию COVID-19, но все вот-вот изменится

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Оперативный руководитель Идаской префектуры Индрек Пюви рассказал prospekt.ee, что до сих пор нарвская полиция ограничивалась разъяснительной работой, сталкиваясь с пренебрежением к ограничениям, установленным в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. По его словам, настал момент для перехода к наказаниям тех, кто игнорирует предписания, направленные на защиту здоровья людей.

Коллаж: PPA/Pixabay

Prospekt.ee задал Идаской префектуре полиции ряд вопросов, касающихся того, как региональные работники правопорядка, в частности сотрудники Нарвского отделения полиции, следят за поддержанием режима карантина, на который отправляют заболевших коронавирусом COVID-19, а также тех людей, которые входят в круг общения заболевших.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Индрек Пюви дал развернутый комментарий в ответ на наши вопросы, подробно рассказав, что местная полиция делает для того, чтобы остановить распространение COVID-19.

«Людям, которые обязаны находиться дома, звонят сотрудники Департамента полиции и погранохраны, узнают, находятся ли они дома, все ли в порядке, не нужна ли какая-либо помощь, мы разъясняем людям, почему действует такое требование, почему этот вирус опасен, почему важно, чтобы они находились дома», рассказал prospekt.ee Индрек Пюви.

По его словам только в том случае, если с человеком не удается связаться по телефону, полицейские посещают его дома, а при необходимости наносят и повторный визит.

Например, на территории, подведомственной Нарвскому отделению полиции, был сделан 401 звонок и было выявлено таким образом девять нарушений.

«Мы видим, что подавляющее большинство наших жителей ответственно относятся к этим требованиям, к своему здоровью, здоровью близких и других сограждан», - отмечает Пюви.

Он указывает на то, что делаются также выборочные, случайные проверки в ходе повседневной работы патрулей.

«Также мы можем проверить исполнение обязанности нахождения дома в ходе надзора за дорожным движением, проверяя водителя, а также выборочно полицейский может проверить человека и на улице», - информирует оперативный руководитель префектуры.

«Полицейские Нарвского отделения полиции проводили проверки по выполнению требования 2+2, то есть требования находиться и передвигаться в общественных местах не более, чем вдвоем и держать с другими людьми дистанцию не менее двух метров, и в дачных районах, и в городе Нарве, в различных общественных местах, вообще там, где обычно бывает много людей», - сообщает Индрек Пюви.

В то же время, по его словам, пока нарвская полиция предпочитает внушение наказаниям и никого до сих пор за нарушение требований в связи с эпидемией COVID-19 не оштрафовали.

«Пока за выявленные нарушения Нарвским отделением полиции, ни за нарушение требования обязательного нахождения дома, ни в случае, если кто-то нарушал требование 2+2, наказания не выносили. С такими людьми мы только проводили беседы. Но чрезвычайное положение действует уже некоторое время, как и требование 2+2, то есть у людей уже было достаточно времени и ознакомиться с информацией, и адаптироваться к ситуации. Поэтому в скором будущем мы будем привлекать нарушителей к ответственности и выносить наказания», - предупреждает Индрек Пюви.

Он обращает особое внимание на то, что по закону нарушение распоряжения руководителя чрезвычайного положения является нарушением общественного порядка. В случае невыполнения предписания полиция может назначить принудительное денежное взыскание 2000 евро. В отношении людей, которые намеренно и неоднократно игнорируют свои обязанности и не выполняют указания полиции по следованию ограничениям на передвижение, может быть начато делопроизводство o проступке. «Наказание в таком случае может составить до 1200 евро», - обращает внимание Пюви.

Контролируя соблюдение режима карантина помещенными на него полиция сталкивается с ситуациями, когда людям нужна помощь в обыденных, но важных вопросах.

«Обзванивая людей, которые должны находиться дома, в Нарвe полицейские выявили четыре случая, когда людям была нужна помощь, например, продукты или лекарства или другая социальная помощь. Информация об этих проблемах была передана социальных службам местного самоуправления и, насколько нам известно, с ними связались для оказания помощи», - сообщил Индрек Пюви.

Оперативный руководитель призывает население быть активнее в это трудное время.

«Сейчас всем очень важно быть неравнодушным. Например, если кто-то видит нарушение правила 2+2 или другое нарушениe правил, установленных исходя из чрезвычайного положения, то человек сам может попросить другого человека, например, отойти на 2 метра, сделать замечание людям, собравшимся на площадке у дома. Важны как личный пример каждого человека, так и наши совместные, как общества, дела. Если на вежливое замечание нарушители не реагируют, обязательно позвоните на 112, - советует Пюви. - Коронавирус опасен для всех людей, как молодых, так и почтенного возраста, поэтому оставайтесь дома, работайте, если это возможно, удаленно, соблюдайте правила гигиены, мойте руки, соблюдайте дистанцию и берегите своих близких».

Информацию о короновирусе, чрезвычайном положении, а также бесплатную психологическую помощь можно получить на русском языке по круглосуточному телефону 1247. Много информации есть на сайте www.politsei.ee/ru и на сайте kriis.ee/ru.

«Сложившаяся ситуация нова для нас всех и поэтому чем серьезнее мы отнесемся к ней, чем больше каждый из нас сделает для того, чтобы обезопасить себя и других, тем быстрее и успешнее мы сможем из этой ситуации выйти», - уверен Индрек Пюви.

Prospekt.ee



