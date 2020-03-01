Коронавирус замалчивают? Многие нарвитяне подозревают, что больны COVID-19 и не понимают, почему им отказывают в тестировании

Дата публикации: Вчера, 12:21 Просмотрено: 1 862

Во вторник вечером стало известно, что в Нарве появился первый коронавирусный больной, с подтвержденным диагнозом, работник Макдональдса. Инспектор Департамента здоровья Светлана Кузнецова сообщила, что в карантин отправлены все семь работников его смены. Между тем многие горожане не исключают того, что также переносят коронавирус в легкой форме.

Фото: Ирина Токарева. С 22 по 30 марта в пункте мобильного тестирования в Нарве было взято 128 тестов.

Коронавирус замалчивают?

Наши читатели делятся проблемой: часть симптомов заболевания коронавирусом присутствует, но состояние не тяжелое, и врачи в направлении на тестирование отказывают - что делать?

Депутат Рийгикогу и Нарвского горсобрания Катри Райк опубликовала на своей страничке в Фейсбуке обращение к нарвитянам, предложив вместе обсудить ситуацию с тестированием, поскольку выяснилось, что в некоторые дни в Нарве не было проведено ни одного теста на коронавирус.

«Тестов не дают. Я не при смерти, но у меня двое детей – одному 6 лет, другому 5 месяцев, у нас куча бабушек и прабабушек, которых могу заразить, я хочу быть уверена в том, что не несу угрозы никому, а если мы опасны, я готова сидеть дома на карантине. Но нам никто не даёт понять это, а не ходить в тот же магазин я не могу.Хотя если бы я знала, что несем угрозу всем, нашла бы способы, чтоб нам доставили еду. А так зачем буду напрягать людей с обычным ОРВИ?», - вот один из типичных комментариев на пост Райк.

Люди сообщают также, что им доподлинно известно: коронавирус в Нарве есть, но его просто замалчивают.

«Пришел приказ сверху семейным врачам: давать направление на сдачу анализа только людям за 80 и людям, у которых хронические тяжёлые заболевания, и всего таких два направления в день (эта информация со слов действующего врача в Нарве) Насчёт заражённых на момент 15 марта 2020 г. их в Нарве было 8 человек (эта информация со слов работника Нарвской больницы)», - сообщает другой комментатор.

Катри Райк сказала нашему изданию, что в период кризиса необходимо больше озвучивать и комментировать страхи и опасения людей, при необходимости оказывать помощь. «Не говоря уже о том, что в Нарве свыше 11 тысяч одиноко живущих людей, которым особенно нужна поддержка», - отметила депутат.

Сколько больных в Нарве - неизвестно

Действительно ли в Нарве проводят недостаточно тестов, а их результаты не доводят до сведения общественности?

В понедельник, 30 марта, главный врач Нарвской больницы Олев Силланд, выступая на вебинаре, посвященном методам защиты от коронавируса, сказал, что врачи ничего не скрывают от СМИ. По его словам, Нарвская больница взяла пробы у 11 человек, все они оказались негативными.

Для тех, кто в состоянии приехать на тестирование на своем личном автомобиле, в Нарве с 22 марта работает палатка мобильного тестирования, которым занимается фирма Corrigo.

Представитель Corrigo Мерле Кальюс во вторник, 31 марта, сказала нашему изданию, что всего в Нарве за это время было протестировано 128 человек, например, только 30 марта было взято 19 проб. Все ли они оказались негативными? «По договоренности с Департаментом здоровья только они комментируют результаты тестов, чтобы иметь единую информацию для всей страны», - ответила Кальюс.

Наше издание связалось с департаментом здоровья и попросило сообщить, сколько заразившихся в Нарве и сколько тестов было проведено всего, и получили лаконичный ответ от советника по прессе Эйке Кингсеппа: «Всего в Ида-Вирумаа проведено 840 тестов, 26 из них положительных».

Многих читателей беспокоит также вопрос, как пройти тест, если у них нет личного автомобиля. Кальюс пояснила, что об этом тревожится не надо: после того, как семейный врач даст направление на тестирование, центр тестирования сам свяжется по телефону с пациентом и выяснит, сможет ли тот приехать в пункт тестирования на своем личном автомобиле. Приезжать на такси или автобусе потенциальному зараженному не следует, чтобы не стать причиной заражения других.

Поэтому если личного автомобиля нет, то бригада мобильного тестирования приедет к человеку на дом. Всего таких бригад по Эстонии 10, и пока они с нагрузкой справляются.

Можно ли заразиться в палатке мобильного тестирования? В палатке организован наивысший уровень безопасности, как для прибывающих, так и для медработников, подчеркивает Кальюс. Результаты тестов обычно бывают готовы на следующий день. Действительно, в Нарве тестов было проведено немного меньше, чем в других местах, согласилась представитель Corrigo.

Диагноз возможен и без теста

Во вторник с идавирускими семейными врачами встречалась член правления Эстонского общества семейных врачей (Eesti Perearstide Selts) Кармен Йоллер.

Наше издание спросило у г-жи Йоллер: может ли быть так, что нарвские врачи действительно направляют на тестирование не всех нуждающихся? Например, 30 марта семейные врачи направили в пункт мобильного тестирования 19 человек.Не маловато ли для Нарвы? По мнению Йоллер, пациенты должны доверять своим семейным врачам - у тех давно есть четкие инструкции, кого следует отправлять на тестирование и при каких симптомах.

Но ведь заболевание новое, и врачи могут и ошибиться? Вот, к примеру, один из многих похожих друг на друга вопросов от наших читателей: «Мне 61 год, есть хронические заболевания. Температура 37, мышцы ноют, насморк. Звоню семейному врачу, он открывает больничный, но ни о чем не расспрашивает, тест на коронавирус пройти не предлагает. На вопрос, чем лечиться, отвечает: лечитесь, как обычно. Правильно ли, что врач не направил меня на тест?».

По словам Йоллер, чтобы дать конкретный ответ, нужно знать больше - какие именно хронические заболевания у пациента имеются, каково общее состояние его здоровья. К каждому пациенту нужно подходить индивидуально. Но, скорее всего, в данном случае коронавируса не было, поскольку основные симптомы - это кашель, затрудненное дыхание, высокая температура.

«Тестирование проводят не ради лечения или диагностики. Для того, чтобы поставить диагноз или назначить лечение, человека не обязательно направлять на тест. Мы направляем лишь тех, кто относится к группе риска», - пояснила Йоллер.

К группам риска относятся те пациенты, кто в силу возраста или состояния здоровья могут переносить заболевание в тяжелой форме или же те, кому приходится в связи со своими рабочими обязанностями постоянно общаться с людьми - например, сами медики.

Слухи о том, что местные врачи получили инструкции отправлять в день не более 2 пациентов на тест по коронавирусу или выписывать ограниченное число больничных листов в день, не соответствуют действительности. Разумеется, если человек заболел, он должен находиться дома. Но, если люди просто хотят остаться дома для профилактики заражения коронавирусом, то в таком случае врач не поддержит больничный и компенсацию от Больничной кассы человек не получит, подчеркнула Йоллер.

Во вторник Кармен Йоллер побывала в Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве. По ее словам, врачи оценивают обстановку, как спокойную: «Сейчас даже обыкновенных инфекционных заболеваний меньше, чем обычно - возможно, из-за того, что люди тщательно соблюдают гигиенические требования и меньше общаются. Что, конечно, не означает, что мы можем расслабиться».

Что касается нарвских семейных врачей, то во вторник Кармен Йоллер удалось пообщаться лишь с 4 из них. Но Общество семейных врачей обязательно продолжит оказывать нарвским докторам информационную поддержку: уже есть договоренность о встрече на следующей неделе, которая будет проведена по скайпу.

Ирина Токарева



