Неготовность к коронавирусу. Городской врач Нарвы: нам прислали заплесневелые маски, срок годности которых истек в 2011-м

Дата публикации: Сегодня, 10:26 Просмотрено: 267

У Нарвы имеется достаточно респираторов и одноразовых перчаток, а вот запасы защитных масок истощились, пишет Rus.Delfi со ссылкой на Eesti Päevaleht.

Коллаж: prospekt.ee/pixabay.com



”Дела со средствами индивидуальной защиты у нас плохи”, — сказал городской врач Нарвы Андрей Антонов.

”С перчатками сейчас проблем не наблюдается, сегодня (в среду — прим.ред.) мы получили и новые респираторы. А вот масок у нас по сути нет. Те, которые пришли нам несколько недель назад через Департамент здоровья, использовать практически невозможно: они влажные и пахнут плесенью”, — поведал Антонов.

Он сказал, что срок годности у этих масок (всего их несколько тысяч) вышел в марте 2011 года. ”Видно, что на складах порядка нет. Скорее всего, никто много лет не проверял, в таком состоянии находятся запасы”.

Руководитель коммуникационной службы Департамента здоровья Симмо Саар сообщил изданию, что они в курсы проблемы. ”Эти маски были получены в качестве помощи от Сил обороны. К настоящему моменту они заменены на другие”, — сообщил он. На замечание о том, что Нарва новых масок не получила, Саар сказал, что тогда, вероятно, конкретно об этом случае им никто не сообщил.



