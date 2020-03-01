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Город / В центре вниманияУ первого жителя Нарвы диагностировали коронавирус. Это работник нарвского McDonalds

Дата публикации: Вчера, 23:44 Просмотрено: 13 636

Корановирусом COVID-19 заболел 20-летний работник нарвского McDonalds. О том, что взятые у него пробы дали положительный результат на присутствие вируса в организме, стало известно днем 31 марта.

У первого жителя Нарвы диагностировали коронавирус. Это работник нарвского McDonalds
Фото: pixabay.com

Эту информацию prospekt.ee подтвердил мэр Нарвы Алексей Евграфов, к которому мы обратились под занавес вторника, чтобы проверить многочисленные слухи по этому поводу.

Подтвердив сам факт, Евграфов сказал, что какими-либо подробностями поделиться не может, так как не располагает пока точной информацией.

Предприятие общественного питания закрылось 31 марта днем, как говорят, на дезинфекцию. Несколько источников сообщили prospekt.ee, что на карантин помещены некоторые коллеги заболевшего молодого человека.

Prospekt.ee обязательно вернется к этой теме в среду.

Роман Викулов


Комментарии (31)

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👿
Сегодня, 00:15
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Ну всё ... Теперь один за другим будет...
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аноним
Сегодня, 00:21
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ужас. теперь в нарве будет заражение. бедные люди
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Дарья
Сегодня, 00:31
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Приплыли....  Интересно сколько клиентов он успел обслужить 
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Дим Димыч
Сегодня, 00:34
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И никто не подумал про первое апреля. Правда шуточки конечно за 200.
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marina
Сегодня, 00:42
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Ну вот началось и в Нарве. От такой шутки к 1 апреля плохо становится
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Шизик
Сегодня, 00:44
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Любое другое место, только не Макдональдс! Представляете,  скольких он заразил! Теперь все будет очень быстро! izvp
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Елена Владимировна
Сегодня, 01:39
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Почему такое отношение, сколько он успел заразить? А может он вообще никого не обслуживает,  может это ночной работник(по уборке)! Вопрос: чтоб он был болен, ето ж кто то заразил его, кто? Посетители наверное? Подумайте над этим. Сказано быть дома , а вы шатветесь по кафе! Берегите себя!
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Дима
Сегодня, 03:18
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А подъезд в доме , где проживал данный товарищь, обработку прошёл? Почему про это молчат, или он в частном доме жил. 
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Елена
Сегодня, 03:20
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Началась эпидемия и в Нарве, этого и следовало ожидать.... а главное работник общепита на вынос... вот тебе пожалуйста .. кто он и сфера его деятельности в магдональсе гамбургеры делал или полы мыл это уже не важно главное место то такое где и народ постоянно. Боже храни нас господь!!!!
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Вячеслав
Сегодня, 04:07
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Дебилизм крепчает .
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David
Сегодня, 06:26
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Mы все умреёёёём
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Мэри
Сегодня, 07:58
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Жалко что это не шутка к 1 апреля 
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Vifi
Сегодня, 08:21
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На той неделе проезжали мимо Макдональдса , ещё очень удивились почему не закрыт был ,дети от туда можно выходило с едой и взрослые представляю что домой они принесли и по друзья раздали 
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Любовь
Сегодня, 08:22
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Давайте сожём парня за это??? Заразил...подтезд мыли....какой бред. Как будто он знал, что болеет и продолжал кашлять на всех. Тем более не он первый, т.к. наверняка кто-то его заразил из окружения или тех же клиентов.
Здоровья парню и его семье!!

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Матроша
Сегодня, 08:33
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Если это первовпрельская,шутка ...то осень плохая шутка в такое время🙄 ну а если правда то зараженных конечно больше
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Татьяна
Сегодня, 08:40
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Добегался придурок.Сказано сидеть дома, соблюдать все правила порядка- значит надо думать о себе и о бо всех окружающих. Включить мозги- но я думаю у него их нет..
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Странно
Сегодня, 08:46
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Если человек стоял на изготовлении гамбургеров, то заразить он мог массово население Нарвы. Задумайтесь, все кто покупал в макдоналсе еду с 22-31 марта, смотрите за симптомами. Дети могут быть переносчиками и заражать взрослых. А посетителей было более 1000 человек
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alexander
Сегодня, 08:52
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Если это шутка, то наказать за  создание паники !!

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re
Сегодня, 09:13
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Хотелось бы знать куда его определили в стационар или домой отпустили по городу гулять ???

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Svetlana
Сегодня, 09:26
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Редакция газеты! Хотелось бы спросить у правительства или у местного самоуправления: Почему торговые центры закрыты, а такие точки общепита, где не пройти , толпа народа, центр города - работают во всю - деньги зарабатывают! Президент и премьер-министр говорят: сидите дома, никуда не выходите! А работу никто не отменял! Так вы уже определитесь - сидеть дома или на работу ходить! Опять двойные стандарты!
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Nadežda
Сегодня, 09:49
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[spoiler][/spoiler]Какое вы право имеете оскорблять человека. Он так же мог стать жертвой заражения,как любой человек. И если он заразился, он не человек, а сволочь, по вашим словам. Какие же вы жестокие и мерзкие люди. Больше слов нет
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Я
Сегодня, 10:07
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Блин, вы думаете он первый, да у нас многие переболели уже и сейчас болеют, но тест не сдали
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Анна Бряккиева
Сегодня, 10:09
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Не хотите озвучить район,где он живет?
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вопрос
Сегодня, 10:17
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Какие меры приняты ???? И сколько коек в больнице приготовлено для больных ??? 
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Марина
Сегодня, 10:18
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  • Люди! ВЫ Что дикие. Языки у вас мерзкие. Поотрезать бы вам их. Любите и уважайте друг друга.Это случится может с каждым,так же с вашими родными. Так будете жечь своих родных???Будьте милоссердны. Берегите себя и близких.Не опускайтесь ниже плинтуса. Всем здоровья!!!!.
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Марина
Сегодня, 10:19
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Цитата: Анна Бряккиева
Не хотите озвучить район,где он живет?
Да что вы! Его же сожгут!
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Анo
Сегодня, 10:31
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Ну,официально мер до сих пор молчит... Все местные и делфи ссылаются только на виру проспект..—. Пошутили? 

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Сергей
Сегодня, 10:35
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Переходим теперь на здоровое питание.
Никаких гамбургеров.
Худеть будем массово. 
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Светлана
Сегодня, 10:49
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Люди а вы все сдали тест на наличие короновируса?
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Анна
Сегодня, 11:03
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Я не понимаю, неужели так сложно сделать обязательно тесты на вирус всем работающим в общепите и в продуктовых магазинах. В Нарве не так уж много их осталось. И сразу же выявить больных, пока вот так не перезаряжали всё население. 
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