У первого жителя Нарвы диагностировали коронавирус. Это работник нарвского McDonalds

Дата публикации: Вчера, 23:44 Просмотрено: 13 636

Корановирусом COVID-19 заболел 20-летний работник нарвского McDonalds. О том, что взятые у него пробы дали положительный результат на присутствие вируса в организме, стало известно днем 31 марта.

Фото: pixabay.com

Эту информацию prospekt.ee подтвердил мэр Нарвы Алексей Евграфов, к которому мы обратились под занавес вторника, чтобы проверить многочисленные слухи по этому поводу.

Подтвердив сам факт, Евграфов сказал, что какими-либо подробностями поделиться не может, так как не располагает пока точной информацией.

Предприятие общественного питания закрылось 31 марта днем, как говорят, на дезинфекцию. Несколько источников сообщили prospekt.ee, что на карантин помещены некоторые коллеги заболевшего молодого человека.

Prospekt.ee обязательно вернется к этой теме в среду.

Роман Викулов



