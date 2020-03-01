Овсянников покинул Нарвское горсобрание добровольно

Дата публикации: Вчера, 17:16 Просмотрено: 190

Более 20 лет избиравшийся в городское собрание Нарвы Федор Овсянников по собственному желанию отказался от депутатского мандата. Причину своей отставки он не указал, информирует rus.err.ee.

Состоящий в Центристской партии с 2006 года Федор Овсянников сообщил избирательной комиссии города, что с 30 марта уходит из городского собрания. В заявлении он причину не указал.

"Решил и ушел. Насовсем. Не хочу комментировать причину", - сказал Овсянников, однако он не стал зарекаться от участия в муниципальных выборах 2021 года. "Жизнь покажет, что будет дальше".

По данным Центральной избирательной комиссии, Федор Овсянников избирался в городское собрание Нарвы шесть раз. Первый раз он стал депутатом в 1999 году в составе избирательного союза "Нарва -21", набрав 258 голосов.



