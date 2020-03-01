Чудо или недоработка? В Нарве до сих пор ни одного больного коронавирусом не выявлено

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По официальным данным Департамента здоровья, на 30 марта в Эстонии 715 человек, у которых подтвержден диагноз "коронавирус". Из них 19 человек, согласно регистру народонаселения, проживает в Ида-Вирумаа, но в самом большом городе Северо-Востока Эстонии, Нарве, по-прежнему ни один больной коронавирусом не зафиксирован.



Фото: pixabay.com

На наш официальный запрос заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муусикас сообщила, что согласно информации, имеющейся в департаменте, в Нарве наблюдаются различные сезонные вирусные заболевания, однако данных относительно обнаружения коронавируса нет.

В общей сложности в Эстонии сделано 11 252 тестов на коронавирус, из которых 715 показали позитивный результат.

Согласно результатам анализов больше всего заразившихся находятся в возрастной группе 60 лет и старше (23%) и в возрастной группе 40-49 лет (10,5%). В возрастной группе 50-59 лет по результатам тестирования 10,5% заразившихся.

На данный момент в Эстонии с диагнозом коронавирус госпитализировано 79 пациентов, из них 13 находятся в реанимации. Из заболевших 22 человек выздоровели, 3 человека умерли.

У большинства пациентов с коронавирусом наблюдаются легкие симптомы.

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