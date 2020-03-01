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Город / В центре вниманияЧудо или недоработка? В Нарве до сих пор ни одного больного коронавирусом не выявлено

Дата публикации: Вчера, 16:37 Просмотрено: 4 077

По официальным данным Департамента здоровья, на 30 марта в Эстонии 715 человек, у которых подтвержден диагноз "коронавирус". Из них 19 человек, согласно регистру народонаселения, проживает в Ида-Вирумаа, но в самом большом городе Северо-Востока Эстонии, Нарве, по-прежнему ни один больной коронавирусом не зафиксирован.

Чудо или недоработка? В Нарве до сих пор ни одного больного коронавирусом не выявлено
Фото: pixabay.com

На наш официальный запрос заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муусикас сообщила, что согласно информации, имеющейся в департаменте, в Нарве наблюдаются различные сезонные вирусные заболевания, однако данных относительно обнаружения коронавируса нет.

В общей сложности в Эстонии сделано 11 252 тестов на коронавирус, из которых 715 показали позитивный результат.

Согласно результатам анализов больше всего заразившихся находятся в возрастной группе 60 лет и старше (23%) и в возрастной группе 40-49 лет (10,5%). В возрастной группе 50-59 лет по результатам тестирования 10,5% заразившихся.

На данный момент в Эстонии с диагнозом коронавирус госпитализировано 79 пациентов, из них 13 находятся в реанимации. Из заболевших 22 человек выздоровели, 3 человека умерли.

У большинства пациентов с коронавирусом наблюдаются легкие симптомы.

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Комментарии (9)

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Vika
Вчера, 18:29
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Так а вообще делали в Нарве тесты??? А то пишут общую статистику, так напишите сколько в Нарве сделано тестов...
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Boo.
Вчера, 19:56
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Конечно  дали. У нас знакомые делали. У всех негативные результаты. Вы про Нарву там, что думаете? Это не ваш хохлятский Таллинн
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Клава
Вчера, 20:28
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Сама лично делала тест.... после нас была очередь из 10 мешин.... тесты в нарае делают!!!

Сама лично делала тест.... после нас была очередь из 10 машин.... тесты в нарае делают!!!
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Анастасия
Вчера, 20:49
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А что надо чтобы был? Что за народ. Радуйтесь, что нет до сих пор

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Roman
Вчера, 21:56
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Nas Narvitjan prosto tak ne vozmosh!))) 
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Ксения
Вчера, 22:00
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Слава Богу!🙏
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Кэт
Вчера, 22:33
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Да в Нарве , чтобы только сдать этот тест , вернее чтобы получить это направление ,нужно быть в полумертвом состоянии.
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Таня Даня
Вчера, 22:41
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Эстония -715 заболевших,3 умерло. На круизном судне "Даймонд принцесс"-712 заболевших ,10 умерло. Сопоставимо? Или что то не так с тестированием?
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михаил
Вчера, 22:57
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сегодняшний короновирус не медицинская проблема,а политико-экономическая

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