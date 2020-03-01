Епископ Нарвский и Причудский Лазарь: Старайтесь оставаться дома, усильте прошения о прекращении злотворной болезни

Дата публикации: Вчера, 16:11 Просмотрено: 1 095

Дорогие братья и сестры! Возлюбленные о Господе прихожане храмов Нарвской и Причудской епархии! Все мы переживаем сейчас очень непростое время, говорится в обращении Епископа Нарвского и Причудского Лазаря, полный текст которого мы публикуем ниже.

Весь мир охватила пандемия коронавируса. Эстония не осталась в стороне от этой эпидемии. Каждый день ознаменован сообщениями о новых случаях заболевания. Как показывает общая тенденция, в зоне риска оказались люди престарелого возраста. У всех нас есть родители, близкие родственники, за которых мы в ответе.

Правительство нашей страны предпринимает все возможные меры для локализации и преодоления кризиса. Как граждане и члены общества мы не можем остаться в стороне, проигнорировав заботу, обеспокоенность за жизнь и здоровье наших братьев, сестер, детей.

Поэтому, следуя рекомендации кризисной комиссии государства, на основании вступившего с 27 марта закона об ограничении многолюдных собраний, оповещаю вас о том, что временно общественные богослужения во вверенной мне епархии отменяются.

Старайтесь по возможности оставаться дома, совершайте домашнюю молитву, усильте прошения о прекращении злотворной болезни, берегите себя и близких. Прошу вас отнестись с пониманием к вынужденным мерам в сложившейся ситуации. Не поддавайтесь панике и сохраняйте мир в душе и семье, помня, что Господь с нами, Он рядом и заботится о нас. По всем возникающим вопросам обращайтесь в кризисную церковную комиссию, созданную при нашей епархии.

Призываю на вас Божие благословение! Берегите себя и близких!

Лазарь, Епископ Нарвский и Причудский

Кризисная комиссия Нарвской епархии

По вопросам можно обращаться к членам комиссии:

прот. Виталий Гаврилов - 58057482

иеромон. Илия (Сорокатый) - 58276565

иер. Артемий Бондарев - 53033229

иеромон. Корнилий (Морозов) - 58517929

протод. Вадим Талаев - 55674037

диак. Алексий Смирнов — 58084410.



