Так тихо на нарвском погранпункте не было никогда. Граница закрыта, но исключения есть

Дата публикации: Вчера, 13:55 Просмотрено: 1 438

Такого запустения на пограничном пункте «Нарва-1» новейшая история не помнит. 30 марта он создает впечатление абсолютно вымершего: движения какого-либо транспорта не наблюдается, людей, пересекающих границу нет. Она закрыта, но не совсем.





Фото: Роман Викулов

Перед входом в пункт пропуска пешеходов — кучи мусора, создающие впечатление, что и дверь закрыта, но она автоматически открывается.

Как это не удивительно, в этой ситуации работают два пограничника, в своих кабинках, ожидающих посетителей, появление которых все-таки возможно.



Никаких объявлений, сообщающих о беспрецедентных изменениях на погранпункте нет. В короткой беседе с вашим корреспондентом находившаяся на своем посту пограничница объяснила это тем, что границу со своей стороны закрыла Россия.

Напомним, что распоряжением правительства Российской Федерации с 30 марта Россия закрыла все свои границы.

Распоряжение правительства России касается всех пограничных пунктов в независимости от того, пересекаете вы границу на машине, автобусе, пешком или на поезде. Оно касается и возможности пешего пересечения границы на участке Нарва-Ивангород.

Въезд в Россию и выезд из страны разрешен лишь в исключительных случаях. Запрет не касается:

Аккредитированных со стороны Российской Федерации работников дипломатических и консульских служб, представителей международных организаций и членов их семей;

Водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения;

Покидающих cтрану или въезжающих в нее в связи со смертью близкого родственника;

Членов семьи граждан Российской Федерации (супруги, родители, дети, приёмные дети) при предъявлении подтверждающих родство документов (исключение касается только въезда в страну, а не выезда).

Роман Викулов