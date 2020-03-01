ВИДЕО: Порядок на нарвских заброшенных объектах помогают навести штрафы, но не на всех они действуют

Дата публикации: Вчера, 12:44 Просмотрено: 797

Призвать к ответу собственника заброшенного участка в черте города – задача сложная. И даже взыскать принудительные деньги (прежде это называлось штрафами) непросто. Тем не менее свет в конце тоннеля для взыскателя все же есть, хотя тоннель получается довольно длинный.



Дмитрий Дьяков: как только долг накапливается до нужного уровня, недвижимость можно продать с аукциона.

Письмо отправлено, время пошло!

– Как только накапливается определенная сумма долга фирмы, у судебного исполнителя появляется право продать проблемную недвижимость с аукциона. Деньги от продажи перечисляются затем городу, – говорит главный специалист службы охраны порядка Департамента городского хозяйства НГУ Дмитрий Дьяков.- Закон позволяет назначать принудительные деньги неограниченное количество раз, до достижения цели предписания, что мы, в принципе, и делаем.

Само взаимодействие службы охраны порядка с юридическими лицами значительно облегчили изменения в законодательстве. Любое требование в нашей стране необходимо доставлять заказным письмом, но если фирма имела номинальный юридический адрес (допустим, почтовый ящик с названием фирмы в каком-либо бизнес-центре), подчас не находилось никого, кто мог бы поставить на документе подпись о получении заказного письма. А это в процедуре предъявления требования существенно: с момента получения заказного письма отсчитываются все сроки – выполнения предписания, подачи жалоб и пр.

– Раньше письмо могло к нам возвращаться, хоть десять раз посылай, и сделать с этим ничего было невозможно, – говорит Дмитрий Дьяков. – Соответственно, невозможно было запустить процедуру получения принудительных денег. Несколько лет назад эту проблему поправили.

В Закон об административном производстве были внесены изменения, в соответствии с которыми чиновники получили возможность отправлять письма по электронным адресам фирм, зайдя в Коммерческий регистр (наличие э-почты для юридических лиц обязательно). И уже не важно, проверяет собственник эту почту или не проверяет – по прошествии определенного срока письмо считается доставленным. В отношении физических лиц требование прежнее: надо получить подпись человека о получении заказного письма на квитанции Omniva, с этого момента отсчитываются все сроки.

Развалина карман не тянет

К сожалению, более действенного механизма влияния на нерадивых собственников законом не предусмотрено. Главные ожидания у самоуправлений, как мы уже писали не раз ,— изменения в законодательстве, вплоть до возможности отъема собственности.

– Сейчас основная проблема в том, – отмечает Дмитрий Дьяков, – что владеть заброшенным объектом не особо дорого. Если ты производишь там хотя бы минимальные действия по благоустройству, если доступ в твой дом перекрыт, в таком состоянии он может стоять хоть 20 лет, убытков ты не понесешь.

И все же наша жизнь пусть и понемногу, но в некотором смысле меняется не в пользу таких предпринимателей. К примеру, с 2016 года, то есть срока завершения Земельной реформы, приватизировать землю, на которой имеется недостроенное здание готовностью ниже 60 процентов, уже нельзя. То есть ценность развалюх, нередко приобретаемых ради нужного участка, существенно понизилась.

Частная собственность у нас в Эстонии – это, конечно, святое, экономика – либеральней не бывает. И это понятно: чем еще мы можем привлечь в свою маленькую, безресурсную страну инвесторов? Однако все чаще в нашем законодательстве учитывается и общественный интерес: примерами, пусть и не всеми одобряемыми, могут послужить прогрессивный подоходный налог, аптечная реформа, планируемая отмена 2-й пенсионной ступени... Вполне вероятно, что коснется этот подход и сферы недвижимости. А потому развитием своего имущества заниматься его собственникам все же придется, это, думается, только вопрос времени.

Процесс применения мер принуждения

По жалобе или в ходе самостоятельного надзора чиновник идет на проблемный объект. Фотографирует его, составляет протокол осмотра. Делает фототаблицу и составляет документ - сообщение о намерении сделать административный акт. Отправляет письмо собственнику и в течение как минимум 15 дней дает ответы на его вопросы или принимает возражения. По истечении этого срока в горуправе принимается решение: продляется срок устранения замечаний или нет.

По окончании процесса предварительного сбора мнений делается административный акт. Срок предписания должен быть разумный (в случае сноса здания может быть несколько лет). И лишь после этого вступает в силу основной административный акт. Любое действие горуправы может быть обжаловано собственником в административном суде, тогда этот процесс приостанавливается до судебного решения.

Если к сроку установленные предписанием требования собственником не выполнены, у административного органа появляется право обратиться к судебному исполнителю, и он начинает исполнительное производство.





Татьяна Завьялова