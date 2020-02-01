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Город / В центре вниманияИгровые и спортивные площадки на Ореховой горке уже закрыты

Дата публикации: Вчера, 17:06 Просмотрено: 205

Нарвская городская управа сообщила, что начиная с сегодняшнего дня, 27 марта, Нарва начинает ограничивать доступ к городским спортивным площадкам, чтобы уменьшить риск распространения коронавируса в общественном городском пространстве.

Игровые и спортивные площадки на Ореховой горке уже закрыты
Фото: Светлана Зайцева

С сегодняшнего дня закрыты для посещений:

  • площадка с уличными тренажерами на Креэнхольми, 31 а,
  • площадка с уличными тренажерами на ул. 26 Июля,
  • Street Work комплекс в Линда парке,
  • площадка для детей с особыми потребностями на Харидусе, 2,
  • площадка с уличными тренажерами на речном променаде,
  • спортивная площадка для детей на Юханова, 3,
  • Street Work комплекс на Кангеласте, 40b.

Ограждения уже появились и еще появятся на территории Äkkeküla и в зоне отдыха Joaorg (Липовая ямка).
Также с сегодняшнего дня сотрудники Службы охраны правопорядка Нарвской горуправы, сотрудники Полиции и добровольцы начнут проверку спортивных и игровых площадок. В ходе проверки они проконтролируют, следуют ли жители ограничениям Правительства на передвижение в общественных местах и правилам поведения на детских площадках, установленных городом. Результаты проверки обсудят в понедельник, 30 марта, и при необходимости введут дополнительные меры для борьбы с распространением
вируса.
Ваш корреспондент подтверждает, что проверка и разъяснения проводились примерно в 15 часов на скейт-парке в сквере Пяхклимяэ среди школьников, использующих скейт-площадку для катания на скейтах и велосипедах.
Гуляющих людей в Äkkeküla значительно меньше, чем было, например, в то же время вчера. Детские игровые и спортивные площадки в этой зоне отдыха уже закрыты.

Cветлана Зайцева

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