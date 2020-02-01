Нарвитянам присылают фейковую информацию

Дата публикации: Вчера, 12:51 Просмотрено: 7 352

Нарвитяне стали получать через мессенджер Viber голосовые сообщения с фейковой информацией.

В сообщении голосом молодой женщины сообщается буквально следующее:

« Девочки, медик нарвской скорой помощи сказала, что сегодня подтвердили у двух человек в Нарве коронавирус. Так что лишний раз не шляемся по городу, неизвестно, с кем они уже контактировали и где бывали».

Как сообщил нам утром 27 марта член правления ЦУ «Нарвская больница» Олев Силланд, по имеющейся у руководства больницы информации в Нарве нет больных с подтвержденным диагнозом коронавирус (по состоянию на 26 марта).

Пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан убедительно просит горожан не распространять неподтвержденную информацию в соцсетях и по другим медиа-каналам.

По данным Департамента здоровья, в период c 26по 27 марта в Эстонии было сделано 1010 тестов на обнаружение коронавируса, из которых 4% (37 тестов) оказались позитивными. По данным регистра народонаселения за сутки новые случаи обнаружения коронавируса зафиксированы на Сааремаа (14), в Вырумаа (6), в Пярнумаа (5) и Харьюмаа (5). В Ида-Вирумаа новых случаев за прошедшие сутки не зафиксировано, всего их на данный момент – 13.

Как пояснил нам руководитель коммуникаций Симмо Саар, Департамент здоровья не делает отдельные сводки по городам Эстонии. Однако Саар попросил нас сделать официальный запрос в связи с получившей распространение информацией относительно случаев заражения коронавирусом в Нарве. И мы будем ждать официальный ответ из департамента. Следите за новостями на сайте www.prospekt.ee.





В Эстонии 575 человек, заразившихся коронавирусом

Пожилые люди в возрасте старше 60 лет составляют 23 % от заразившихся.

На данный момент в Эстонии с диагнозом коронавирус госпитализировано 40 пациентов, из них 7 находятся в реанимации. Выписано 11 человек.

В Эстонии умер первый человек с диагнозом COVID-19.

У большинства пациентов с коронавирусом наблюдаются легкие симптомы.





«ВП»