Алексей Воронов вышел на свободу

Осужденный за масштабную коррупцию бывший влиятельный нарвский политик и предприниматель Алексей Воронов в четверг, 26 марта,

вышел на свободу.

За решеткой Воронов (57) провел один год. Оставшуюся часть наказания он будет отбывать условно.

Власти Нарвы к воротам Вируской тюрьмы встречать Алексея Воронова не приехали. Среди представителей СМИ был нарвский журналист Postimees, который описал выход бывшего политика на свободу так: "Перед тем как дойти до белоснежного внедорожника BMW, Воронов остановился у тюремной ограды и несколько раз трогательно помахал рукой в сторону тюремного здания, в котором провел год. С также встретившим его корреспондентом Воронов только поздоровался, но от каких-либо дальнейших интервью категорически отказался - не проронил больше ни слова".

В июне 2019 года, как писал rus.err.ee, суд приговорил Алексея Воронова к лишению свободы на срок 4 года и 6 месяцев, включая один год реального тюремного заключения. Остальные три с половиной года Воронову провести в тюрьме не придется, если в течение пятилетнего испытательного срока он не совершит новых правонарушений.

Суд также конфисковал у Воронова более 126 000 евро и полученное преступным путем имущество стоимостью около 195 000 евро.

Алексей Воронов был арестован 27 марта в рамках расследования дела о коррупции, и с тех пор находился под стражей.

Находясь под арестом, Воронов отстранился от руководства муниципальной фирмой Narva Vesi. Он также покинул Нарвское городское собрание, в котором он занимал пост председателя правящей фракции Kodulinn Narva. Помимо этого, бывший политик вышел из совета Нарвской больницы.

ERR