Нарвские контрабандисты, оставшиеся без работы: «Может, оно и к лучшему!»

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Нелегальному бизнесу по переправке из Нарвы в Ивангород сыра и других продуктов, а также промтоваров из ЕС коронавирус положил конец. Наше издание разыскало нескольких нарвских «несунов», которые на условиях анонимности согласились рассказать, как они теперь выживают.



Переноска сыра и других продуктов через границу приносила доход от 4 до 8 евро в день, утверждают нарвские «несуны». Пьяных будет меньше

Все имена наших рассказчиков, которым издание пообещало анонимность, изменены.

«Я немного знаю», – начинает рассказ Евгения, которая последний раз перенесла сыр через границу недели три назад – незадолго до того, как границы для иностранных граждан закрыли и Эстония, и Россия.

По ее мнению, беспокоиться о людях, которые таким образом получали доход, не стоит. «Те, кто все это организует, зарабатывали по 100 евро в день и больше – и о них-то беспокоиться точно не стоит, они в любом случае не пропадут. А рядовые «несуны» зарабатывали от 4 до 8 евро в день, в зависимости от числа ходок через границу. Одна ходка – 4 евро, две – восемь, но восемь – редко, если повезет», – пояснила она.

Страшно не было, сказала Евгения, ведь формально закон она не нарушала – проносила не более 5 кг сыра, да и то не каждый день. Конечно, некоторые проносят товар еще и под одеждой, но она никогда бы на это не пошла – ведь таких частенько ловят, а неприятности с законом ей ни к чему.

Почему занималась этим? Постоянной работы у Евгении нет – в Нарве трудно найти работу на неполный или хотя бы на 8-часовой рабочий день; всюду, куда она могла бы устроиться, предлагают 12-часовые смены. Поскольку оставлять троих детей без присмотра не хочется, женщина сидит дома, благо, у мужа работа есть, и есть детские пособия. Но все равно сводить концы с концами трудновато, поэтому хватается за любую подработку, лишь бы можно было работать днем, пока дети в школе и в садике.

«Обычно больше одного раза в день переносить не предлагают. Конечно, и 4 евро – деньги. У меня есть знакомая, назовем ее условно Татьяной, мать-одиночка с двумя детьми, так вот ей можно только посочувствовать. Без этой подработки у нее такая образовалась дыра в бюджете, что ей не то что за квартиру, даже за интернет было нечем заплатить. А школьники теперь через e-kool учатся; вот и пришлось ее детям идти к своим одноклассникам вначале за заданиями, потом – чтобы отправить их учителям. Пришлось ее детям врать, что у них в доме отключили сеть. Сейчас время такое, что детям легче признаться, что дома кушать нечего, чем что у них нет интернета», – рассказала Евгения.

За исключением Татьяны, остальных знакомых несунов Евгении нисколько не жаль. «Здоровые, как кони! Годами получают социальную помощь, а свои 4 евро сразу пропивают, даже не успев перейти границу – их часто у границы можно встретить, уже пьяненьких. Почему только никто не проверяет, пытаются ли они вообще на работу устроиться?» – возмущается женщина. По ее мнению, после закрытия границ в Нарве будет меньше пьяных, и это – плюс.

«Будете за мной»

Пенсионерка Нина призналась, что перенесла сыр всего несколько раз в своей жизни, найдя эту «подработку» совершенно случайно. «Выхожу как-то рано утром из дома и вижу – у соседнего дома со стороны подвала очередь. Я подошла поближе, просто поинтересоваться, думала, может быть, это какие-то продуктовые наборы для малоимущих. А парень из очереди мне говорит: «Я отойду, будете за мной». Так я и узнала, что рядом с моим домом собираются те, кто переносит продукты в Ивангород», – рассказала Нина.

Как она думает, сколько человек в Нарве этим занимается? «В газетах писали, что около 400. Думаю, что не меньше. А может, и больше». Нина говорит, что для нее поход в Ивангород – дело утомительное, обычно она отправляется туда не чаще раза в месяц. Да и пенсии в целом хватает. «А тут как раз любимая кошка тяжело заболела, лечение обошлось больше, чем в 200 евро. Ну, и решила «подработать». Но нет, не мое это – сходила раз пять и больше не смогла – и тяжело, и, самое главное, страшно», – признается Нина. Она тоже слышала, что организаторы нелегальной переноски товаров зарабатывают большие деньги. «Благодаря санкциям дома себе наживают, машины, фирмы открывают! Так что перекрыли им бизнес – и слава богу», – довольна Нина.

Заработок для ленивых

Нарвитянин Дмитрий уже больше года имеет хорошую работу, на которую устроился, пройдя несколько дополнительных обучений. На вопрос нашего издания, не знает ли он кого-либо, кто занимался бы переноской товаров в Ивангород и мог бы об этом рассказать, он смущенно улыбается и несколько секунд молчит.

«Есть такие, да, но вряд ли они станут интервью давать. Да я и сам, признаться, когда работу потерял, носил сыр несколько месяцев – было дело. Потом пошел на курсы, стажировку – времени не стало для этого. Да и заработки, можно сказать, упали: если вначале можно было в день сделать 5-7 ходок, то позже пограничники с российской стороны обычно во второй, а уж тем более в третий раз не пропускали с сыром. Лицо заметят и говорят: «Иди обратно». Конечно, когда есть нечего, и 4 евро – деньги. Но, к примеру, если на границе очереди, можно только в один конец три часа простоять», – рассказывает Дмитрий.

Молодой человек пояснил, что никогда не видел в переноске сыра постоянный источник дохода: ему хотелось иметь достойную работу и приличный заработок. «Смотрел на это, как на легкую физическую нагрузку на свежем воздухе, за которую еще и деньги платят», – поясняет Дмитрий. Как он думает, сколько человек всего в Нарве этим занимается? «Не знаю. Среди моих знакомых каждый второй хоть раз, да перенес сыр», – отвечает парень.

Жалко ли ему тех, кто теперь лишился своего приработка? «Думаю, жалеть можно только тех, кто действительно занимался этим от большой нужды. Но таких единицы. В основном же люди просто шли по пути наименьшего сопротивления: прогулялись через мост – и получили за это деньги. Казалось бы, чего лучше – но в это время они ничему не учились, ни к чему не стремились, и жизнь проходила мимо. Рано или поздно этот бизнес все равно бы прикрыли – так уж лучше рано», – размышляет наш собеседник.

Ирина Токарева