Тестирование на коронавирус в Нарве началось: пока не массовое

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По состоянию на утро среды, 25 марта, в Нарве не выявлено людей, имеющих подтвержденный диагноз заражения коронавирусом (COVID-19).



В Нарве пункт мобильного тестирования открыт за зданием по ул. Йоала, 20.

Фото: Ирина Токарева



Всего за 4 дня работы пункта drive-in в Нарве было взято 35 тестов.

Напомним, что начиная с прошлого четверга, 19 марта, в Эстонии было открыто семь мобильных пунктов drive-in тестирования. Всего по стране за 6 дней было сдано 2600 тестов на коронавирус. Большинство из тестировавшихся уже узнали свои результаты.

В Нарве пункт мобильного тестирования открылся 22 марта. Он располагается за зданием по ул. Йоала, 20, часы работы – с 12 до 17 часов каждый день. В пункте сбором анализов занимается 2-3 медработника. За первый день работы было взято три теста для анализа, за второй – пять, во вторник сдали анализы 15 человек, на среду получили направление еще 12.

На своей машине и в указанное время

Любовь Ульянова, представитель Центра здоровья Corrigo, который осуществляет мобильное тестирование в Нарве, сообщила нашему изданию, что cреди прошедших тестирование в нашем городе не было пожилых людей категории 80+, в основном на сдачу анализа приходили люди среднего возраста.

Представитель Центра здоровья Corrigo напомнила нарвитянам, что для сдачи анализа требуется направление от семейного врача. Человек, получивший направление, должен дождаться, когда с ним свяжется по телефону сотрудник Центра здоровья Corrigo и назначит ему время для сдачи анализа. Медицинские работники берут пробу из носоглотки. При себе пациент должен иметь документ, удостоверяющий личность. Результат анализа сообщается семейному врачу и пациенту также по телефону в течение 48 часов.

Любовь Ульянова:

– Пациенту не требуется приходить на прием к семейному врачу, достаточно позвонить по телефону и рассказать о своих симптомах. Обращаю внимание, что человек должен прибыть в пункт тестирования на личном автомобиле, а не пешком. Недопустимо также использовать такси – ведь если есть подозрение на коронавирус, то таксист сразу попадает под угрозу заражения. И не только он, но и все последующие клиенты. К сожалению, такие случаи уже были. Просим горожан проявлять сознательность.

На наш вопрос, а что делать человеку, которого направили на сдачу теста, но он своего автомобиля не имеет, представитель Центра здоровья ответить не смогла.

Она уточнила, что в Нарве пока нет специальных бригад по забору проб на дому для так называемого домашнего тестирования, которые работают в других регионах страны.

Герли Кеделаук, менеджер по коммуникациям SYNLAB Eesti, обращает внимание пациентов, получивших направление на тестирование от семейного врача, на то, что номер телефона, указанный в карточке пациента, должен быть актуальным.

Доверяйте семейному врачу!

Представитель Центра здоровья Corrigo призвала людей доверять своим семейным врачам, которые, принимая решение отправлять человека на тестирование или нет, опираются на строгие рекомендации от Департамента здоровья и Союза семейных врачей.

Арго Лятт, член правления Эстонского общества семейных врачей, поблагодарил всех семейных врачей, которые быстро отреагировали на новые рекомендации по выдаче направлений. Он признал, что вследствие большого интереса людей к направлениям нагрузка на семейных врачей увеличилась. Арго Лятт настаивает на том, что тестирование должно быть рациональным:

– Тест и его результат не меняют течения болезни. Важно понимать, что пребывание дома, мытье рук и лечение легких симптомов вирусной инфекции в домашних условиях могут наилучшим образом предотвратить распространение вируса. Доверьтесь своему семейному врачу!

НАША СПРАВКА:

По данным на 25 марта коронавирусная инфекция в Эстонии диагностирована у 404 человек. В Ида-Вирумаа – 8 человек, которым поставлен диагноз COVID-19. В Ида-Вируской Центральной больнице находится 2 человека, состояние обоих стабильное.





