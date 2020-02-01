Дистанция — 2 метра, торговые центры закроют

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Правительственная комиссия по чрезвычайному положению объявила о дополнительных мерах по предотвращению распространения заболевания COVID-19.

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Дистанция, которую необходимо соблюдать в публичном месте, на открытых игровых и спортивных площадках, пляжах, набережных, туристических тропах и тропах здоровья, - не менее двух метров. В общественном месте вместе могут собираться не более двух человек.

С пятницы будут закрыты торговые центры, за исключением расположенных в них продуктовых магазинов, аптек, торговых точек телекоммуникационных предприятий, банковских контор, почтовых автоматов и магазинов, в которых продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства или медицинское оборудование. Будут закрыты увеселительные заведения, например, кегельбаны, боулинги, бильярдные, кальянные, а также клубы для взрослых. В расположенных в торговых центрах точках общепита разрешена только продажа еды с собой.

НГ