Школьникам продолжат выдавать сухпайки

Дата публикации: Вчера, 17:01 Просмотрено: 104

Нарвская городская управа на очередном заседании приняла решение, что продолжит обеспечивать школьников питанием, исходя из сумм, которые были заложены в бюджет города на каждого ученика. Данное решение касается всех школьников, которые учатся в муниципальных школах и гимназиях города.

Иллюстративное фото

С 6 по 9 апреля школы должны будут осуществить выдачу продуктовых наборов детям разом за 14 учебных дней (30.03-17.04.2020).

Директора школ должны будут составить списки учеников, желающих получить сухпайки Также директора по согласованию с Департаментом здоровья и в сотрудничестве с поставщиками услуги школьного питания должны будут составить наборы продуктов питания.

Для обеспечения безопасности и для уменьшения вероятности скопления детей, каждая школа должна составить свой график получения наборов таким образом, чтобы максимально исключать сбор и пересечение учащихся.

Narva Linnavalitsus