Реклама Подписка Наша редакция

Город / Конвейер новостейШкольникам продолжат выдавать сухпайки

Дата публикации: Вчера, 17:01 Просмотрено: 104

Нарвская городская управа на очередном заседании приняла решение, что продолжит обеспечивать школьников питанием, исходя из сумм, которые были заложены в бюджет города на каждого ученика. Данное решение касается всех школьников, которые учатся в муниципальных школах и гимназиях города.

Школьникам продолжат выдавать сухпайки
Иллюстративное фото

С 6 по 9 апреля школы должны будут осуществить выдачу продуктовых наборов детям разом за 14 учебных дней (30.03-17.04.2020).

Директора школ должны будут составить списки учеников, желающих получить сухпайки Также директора по согласованию с Департаментом здоровья и в сотрудничестве с поставщиками услуги школьного питания должны будут составить наборы продуктов питания.

Для обеспечения безопасности и для уменьшения вероятности скопления детей, каждая школа должна составить свой график получения наборов таким образом, чтобы максимально исключать сбор и пересечение учащихся.

Narva Linnavalitsus

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });