Школьникам продолжат выдавать сухпайки

Город / Конвейер новостейШкольникам продолжат выдавать сухпайки
Дата публикации: Вчера, 17:01 Просмотрено: 104
Нарвская городская управа на очередном заседании приняла решение, что продолжит обеспечивать школьников питанием, исходя из сумм, которые были заложены в бюджет города на каждого ученика. Данное решение касается всех школьников, которые учатся в муниципальных школах и гимназиях города.
С 6 по 9 апреля школы должны будут осуществить выдачу продуктовых наборов детям разом за 14 учебных дней (30.03-17.04.2020).
Директора школ должны будут составить списки учеников, желающих получить сухпайки Также директора по согласованию с Департаментом здоровья и в сотрудничестве с поставщиками услуги школьного питания должны будут составить наборы продуктов питания.
Для обеспечения безопасности и для уменьшения вероятности скопления детей, каждая школа должна составить свой график получения наборов таким образом, чтобы максимально исключать сбор и пересечение учащихся.
Narva Linnavalitsus